Thu hồi toàn quốc dầu tràm, kem nghệ và nhiều mỹ phẩm vi phạm 15/04/2026 11:07

(PLO)- Bộ Y tế quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành nhiều mỹ phẩm trên toàn quốc do vi phạm chất lượng, sai công thức, thiếu hồ sơ và ghi nhãn không đúng quy định.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc lô sản phẩm kem nghệ Kingphar, hộp 1 tuýp 20g, số tiếp nhận phiếu công bố 10/24/CBMP-HY, số lô 020524, ngày sản xuất: 14-5-2024, hạn dùng: 13-5-2027.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Kingphar Việt Nam (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vinh Thịnh Vượng (thôn Bình Phú, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên) là đơn vị sản xuất.

Mẫu sản phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Gia Lai lấy mẫu tại Nhà thuốc Phước Thọ 1 (406 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) để kiểm tra chất lượng. Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Bộ Y tế quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành nhiều mỹ phẩm do vi phạm chất lượng. (Ảnh minh hoạ: AI)

Cục Quản lý Dược cũng quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm dầu tràm THERAPY 3M, số tiếp nhận phiếu công bố 16717/23/CBMP-HN.

Tổ chức chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA (phường Hoàng Liệt, Hà Nội). Công ty TNHH liên doanh dược mỹ phẩm IVYPHARMA (xã Hồng Vân, Hà Nội) là đơn vị sản xuất.

Mẫu mỹ phẩm trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm - Sở Y tế Hà Nội lấy mẫu tại Công ty cổ phần dược mỹ phẩm 3M PHARMA để kiểm tra chất lượng. Mẫu thử chứa Phenoxyethanol không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được công bố.

Mặt khác, theo hồ sơ sản xuất của công ty cung cấp, cơ quan chức năng xác định công thức gốc, công thức lô sản xuất và công thức ghi trên nhãn sản phẩm đều khác nhau về tỉ lệ thành phần. Nhãn sản phẩm lưu hành cũng ghi các nội dung công dụng, mục đích sử dụng không phù hợp phân loại là sản phẩm mỹ phẩm.

Cạnh đó, Cục Quản lý Dược quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc đối với 7 sản phẩm của Công ty TNHH Lotus An Việt (tổ 50 Phú Xá 2, phường Đông Hải, Hải Phòng.

Lý do thu hồi, tiêu hủy sản phẩm là công ty đã không xuất trình hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) trong thời hạn theo quy định của pháp luật khi có yêu cầu kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty TNHH Lotus An Việt cũng bị xử phạt hành chính 75 triệu đồng.

Danh sách 7 sản phẩm của Công ty TNHH Lotus An Việt bị đình chỉ lưu hành.

Cục Quản lý đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Các công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, đơn vị sản xuất phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên, tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh, tiến hành thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm không đáp ứng quy định; gửi báo cáo về Cục Quản lý Dược.

Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố mỹ phẩm đối với 148 loại mỹ phẩm của 8 công ty khác nhau, do các công ty này đề nghị thu hồi tự nguyện vì không còn nhu cầu kinh doanh sản phẩm.

