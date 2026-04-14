Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất 14/04/2026 16:27

(PLO)- Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, ba cá nhân tiêu biểu được trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 14-4, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức Lễ công bố Bệnh viện Ung Bướu được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giữ vững vai trò quan trọng trong hệ thống y tế

Theo BS CKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, trải qua hơn 40 năm hình thành và phát triển, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những cơ sở chuyên khoa đầu ngành về ung bướu, giữ vững vai trò quan trọng trong hệ thống y tế của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Lễ công bố Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Ảnh: HUỲNH THẢO

Những kết quả đạt được ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, sự tận tâm và nỗ lực không ngừng của nhiều thế hệ thầy thuốc và cán bộ y tế.

Suốt quá trình phát triển, bệnh viện đã chủ động tiếp cận và triển khai nhiều kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, từng bước tiệm cận trình độ quốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị ung thư, mang lại cơ hội sống và chất lượng sống tốt hơn cho người bệnh.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng được đặc biệt chú trọng, gắn liền với thực tiễn lâm sàng. Hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng được mở rộng, tạo điều kiện tiếp thu tri thức, công nghệ mới và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ y tế.

Song song đó, bệnh viện cũng tích cực phát triển hệ thống chuyên khoa, thành lập thêm nhiều khoa, đơn vị mới như khoa Ngoại gan – lồng ngực, khoa Điều trị theo yêu cầu, khoa Phục hồi chức năng, Y học cổ truyền cùng nhiều bộ phận hỗ trợ khác. Những bước đi này góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

BS CKII Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM (giữa) cùng BS CKII Lê Thiện Quỳnh Như (bìa trái), Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: HUỲNH THẢO

Đặc biệt, việc từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh đã thể hiện tầm nhìn đổi mới, chủ động bắt nhịp xu thế chuyển đổi số của ngành y tế. Đây là hướng đi quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, chẩn đoán và điều trị trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Y tế nhận định Huân chương Lao động hạng Nhất mà bệnh viện vinh dự đón nhận hôm nay là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước, ghi nhận những đóng góp xuất sắc của tập thể bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ông cũng ghi nhận và biểu dương những đóng góp xuất sắc của 3 cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

“Đây là niềm vinh dự to lớn, đồng thời cũng là sự ghi nhận xứng đáng cho quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục và đầy trách nhiệm của nhiều thế hệ lãnh đạo, thầy thuốc, viên chức và người lao động của bệnh viện qua các thời kỳ” – BS Triệu nhấn mạnh.

Thời gian tới, Sở Y tế đề nghị tập thể Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh.

Đồng thời, bệnh viện cần tiếp tục chú trọng xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và toàn diện.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM. Ảnh: HUỲNH THẢO

Đẩy mạnh ứng dụng AI trong khám chữa bệnh

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, chia sẻ để có được vinh dự ngày hôm nay, bệnh viện đã trải qua một hành trình dài với không ít khó khăn, thử thách.

Từ những ngày đầu còn hạn chế về cơ sở vật chất tại cơ sở cũ, đến giai đoạn triển khai xây dựng cơ sở 2 và chuẩn bị đưa vào vận hành trong những năm 2020–2021. Từ những thời điểm đầy áp lực khi cơ sở 2 được chuyển đổi thành trung tâm hồi sức COVID-19 trong đại dịch. Đến hôm nay, bệnh viện đã vươn mình mạnh mẽ, trở thành trung tâm chuyên sâu hàng đầu trong chẩn đoán và điều trị ung thư.

Hiện nay, bệnh viện không chỉ là nơi tiếp nhận, điều trị cho hàng triệu bệnh nhân, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng trong hành trình chiến đấu với bệnh ung thư. Đây cũng là trung tâm đào tạo quan trọng, nơi gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường và bệnh viện, đào tạo nên nhiều thế hệ thầy thuốc “vừa hồng, vừa chuyên”, tận tâm với người bệnh.

Người dân khám chữa bệnh tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM ngày 14-4. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Chúng tôi luôn ý thức rằng, mỗi phần thưởng cao quý đạt được không chỉ là danh hiệu, mà còn là kết tinh của mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả những hy sinh thầm lặng của biết bao thế hệ cán bộ, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế – những người đã ngày đêm tận tụy bên giường bệnh. Đặc biệt, những thành quả hôm nay không chỉ là công lao của tập thể lãnh đạo và nhân viên bệnh viện hiện tại, mà còn là sự kế thừa, tiếp nối từ các thế hệ đi trước” – BS Tuấn nói.

Thời gian tới, bệnh viện cam kết tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh ứng dụng các kỹ thuật cao và trí tuệ nhân tạo trong tầm soát, chẩn đoán và điều trị ung thư, không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn và dịch vụ.

“Bệnh viện sẽ tiếp tục xây dựng môi trường y tế chuyên nghiệp, nhân văn, lấy người bệnh làm trung tâm, hướng tới chuẩn mực quốc tế, không chỉ phục vụ người dân trong nước mà còn từng bước khẳng định vị thế của y học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” – Giám đốc bệnh viện nhấn mạnh.