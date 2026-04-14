Dáng lưng bất thường, cô gái trẻ đi khám phát hiện vẹo cột sống ngực nghiêm trọng 14/04/2026 15:06

(PLO)- Nhận thấy dáng lưng có dấu hiệu bất thường, cô gái 18 tuổi đi khám phát hiện tình trạng vẹo cột sống ngực nghiêm trọng, phải phẫu thuật.

Ngày 14-4, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận điều trị thành công cho bệnh nhân trẻ tuổi bị vẹo cột sống ngực nghiêm trọng.

Bệnh nhân tên D (18 tuổi, ngụ TP.HCM) phát hiện tình trạng vẹo cột sống ngực sau khi nhận thấy dáng lưng có dấu hiệu bất thường.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, sau khi chụp EOS (chụp quang tuyến thấy toàn bộ trục xương của cơ thể) và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị vẹo 53 độ – mức độ nghiêm trọng, có nguy cơ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, tâm lý và chức năng vận động nếu không được điều trị kịp thời.

Sau hội chẩn, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh với sự hỗ trợ chuyên môn của Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, đã tiến hành phẫu thuật chỉnh vẹo cột sống cho người bệnh.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân trước khi xuất viện. Ảnh: BVCC

Ca mổ kéo dài gần 4 giờ, đòi hỏi độ chính xác cao. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã tính toán kĩ lưỡng, nắn chỉnh các đốt sống bằng hệ thống vít ốc chuyên dụng để giúp cột sống của người bệnh trở lại mức sinh lý nhất có thể.

Đến nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định, dáng lưng cải thiện rõ rệt, chiều cao tăng khoảng 3–4 cm và đã được xuất viện.

Theo bệnh viện, điểm nổi bật của ca phẫu thuật là việc ứng dụng hệ thống IOM (theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ). Hệ thống này giúp giám sát liên tục tín hiệu thần kinh, kịp thời cảnh báo nguy cơ tổn thương tủy sống – biến chứng nặng có thể dẫn đến liệt.

Nhờ đó, ê-kíp phẫu thuật có thể điều chỉnh thao tác ngay trong quá trình mổ, đảm bảo an toàn tối đa cho chức năng vận động của bệnh nhân.

BS CKII Trần Trung Kiên, Phụ trách khoa Ngoại thần kinh, cho biết chỉnh hình cột sống là kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chuyên môn và công nghệ. Thành công của ca phẫu thuật không chỉ thể hiện ở kết quả điều trị, mà còn ở sự thay đổi rõ rệt về vóc dáng và sự tự tin của người bệnh sau phẫu thuật.

Bác sĩ Kiên khuyến cáo việc thăm khám sớm tại các cơ sở y tế chuyên khoa giúp rút ngắn thời gian điều trị và hạn chế biến chứng. Nếu vẹo cột sống kéo dài, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan nội tạng khác.