Số ca tay chân miệng và sốt xuất huyết gia tăng, đã có 12 người tử vong 14/04/2026 10:27

(PLO)- Cả nước ghi nhận hàng chục ngàn ca mắc tay chân miệng và sốt xuất huyết với 12 trường hợp tử vong, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch.

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) ngày 14-4, tình hình bệnh tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt là khu vực phía Nam. Đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây truyền qua đường tiêu hóa và thường tăng mạnh vào các giai đoạn từ tháng 3-5 và từ tháng 9-10 hàng năm.

Chủng EV71 gây bệnh tay chân miệng nặng chiếm ưu thế

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, hệ thống giám sát ghi nhận cả nước có khoảng 26.000 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 8 ca tử vong. Đáng chú ý, chỉ tính riêng trong tháng 3, số lượng ca mắc trung bình theo tuần đã có sự tăng trưởng rõ rệt so với tháng trước đó.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, cho biết kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm đã xác định chủng EV71 đang lưu hành với tỉ lệ đáng lưu ý. Đây là chủng virus nguy hiểm, thường liên quan đến các trường hợp diễn biến nặng. Sự gia tăng của bệnh trong thời gian qua được xác định do nhiều yếu tố tác động, bao gồm điều kiện thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh phát triển.

Đồng thời, do đặc thù bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ em dưới 5 tuổi, nhóm chưa có ý thức đầy đủ về vệ sinh cá nhân, nên nguy cơ lây lan trong cộng đồng và trường học là rất lớn.

Bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội). Ảnh: TT

Trước tình hình này, ngành y tế nhấn mạnh sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chuyên môn là yếu tố then chốt để hạn chế dịch bệnh. Phụ huynh cần đặc biệt quan tâm theo dõi sức khỏe của trẻ nhỏ, khi phát hiện các triệu chứng như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân hoặc mông phải đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế.

Trẻ mắc bệnh tuyệt đối phải nghỉ học để tránh lây nhiễm chéo. Song song đó, các cơ sở giáo dục cần tăng cường vệ sinh lớp học, khử khuẩn đồ chơi và vật dụng cá nhân của trẻ thường xuyên để kiểm soát nguồn lây.

Hơn 31.000 ca mắc sốt xuất huyết

Cùng với tay chân miệng, bệnh sốt xuất huyết cũng đang có dấu hiệu chuyển biến phức tạp khi ghi nhận 31.927 ca mắc và 4 ca tử vong từ đầu năm đến nay. Các ca bệnh tập trung chủ yếu tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Bộ Y tế nhận định số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là khi bước vào mùa mưa với điều kiện thời tiết nóng ẩm, kết hợp với thói quen tích trữ nước sinh hoạt của người dân tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi truyền bệnh sinh sôi.

Dịch bệnh sốt xuất huyết tại Việt Nam thường có xu hướng gia tăng theo chu kỳ, tuy nhiên hiện nay còn chịu tác động từ quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao và sự tồn tại của nhiều vật chứa nước đọng trong khu dân cư.

Ngành y tế cảnh báo hiện nay một bộ phận người dân vẫn còn những quan niệm chưa đúng về phòng bệnh. Thực tế muỗi vằn thường đẻ trứng trong các dụng cụ chứa nước sạch hoặc nước tương đối sạch như lọ hoa, khay nước, lốp xe cũ chứ không chỉ ở nơi nước bẩn. Ngoài ra, người dân cần phòng muỗi đốt cả vào ban ngày lẫn ban đêm thay vì chỉ chủ động phòng tránh vào buổi tối.

Biện pháp quan trọng và bền vững nhất để phòng chống sốt xuất huyết hiện nay là loại bỏ nơi muỗi đẻ trứng và diệt bọ gậy hàng tuần thay vì chỉ trông chờ vào việc phun hóa chất. Mỗi gia đình cần chủ động kiểm tra, lật úp các vật dụng chứa nước không cần thiết và thực hiện phương châm không có lăng quăng, bọ gậy thì không có sốt xuất huyết.

Đặc biệt, khi có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà để tránh những biến chứng nguy hiểm có thể dẫn đến tử vong.