168 trạm y tế tại TP.HCM sẽ khám sức khỏe miễn phí cho người dân vào ngày 17-4 13/04/2026 16:01

(PLO)- 101 bệnh viện trên địa bàn TP.HCM sẽ đồng loạt triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu vào ngày 17-4.

Ngày 13-4, Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ có 101 bệnh viện trên địa bàn TP đồng loạt triển khai khám sức khỏe, khám sàng lọc tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu.

101 bệnh viện cùng tham gia

Theo đó, vào ngày 17-4, TP.HCM sẽ tổ chức Lễ ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc cho người dân trên toàn địa bàn, đánh dấu bước triển khai đồng bộ nhằm hiện thực hóa mục tiêu quản lý sức khỏe toàn dân theo tinh thần Nghị quyết 72/2025.

Tiếp nối đợt khám tầm soát hưởng ứng Ngày Sức khỏe toàn dân ngày 5-4, ngành y tế TP bước vào đợt triển khai thứ hai với quy mô lớn hơn, được tổ chức đồng loạt tại 168 trạm y tế phường, xã, đặc khu.

Tham gia đợt ra quân lần này là đội ngũ y, bác sĩ đến từ 101 bệnh viện công lập và ngoài công lập, gồm 6 bệnh viện bộ, ngành; 69 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa của TP; 26 bệnh viện tư nhân.

Người dân TP.HCM được khám sức khỏe miễn phí tại điểm khám UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đây là lần đầu tiên TP.HCM huy động đồng loạt 101 bệnh viện cùng toàn bộ hệ thống y tế cơ sở để triển khai hoạt động khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh với quy mô lớn trong cùng một thời điểm. Việc tổ chức được thực hiện theo hướng phân công chuyên môn rõ ràng, phát huy thế mạnh của từng tuyến, từng nhóm cơ sở y tế.

Các bệnh viện tuyến trung ương và bộ, ngành đảm nhận tầm soát các bệnh lý trọng điểm như tim mạch, nội tiết, ung bướu, cơ xương khớp, răng hàm mặt, bệnh nghề nghiệp.

Các bệnh viện chuyên khoa của TP triển khai tầm soát chuyên khoa theo từng lĩnh vực như sản phụ khoa, mắt, tai mũi họng, ung bướu, tâm thần...

Hệ thống bệnh viện đa khoa TP và bệnh viện đa khoa khu vực tập trung khám, phát hiện, quản lý các bệnh mạn tính không lây và các bệnh nội khoa phổ biến.

Khối bệnh viện tư nhân và trung tâm y tế khu vực cũng tham gia tích cực, góp phần mở rộng độ bao phủ và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ cho người dân.

Đáng chú ý, trong đợt này, khám tầm soát ung thư cổ tử cung sẽ được ưu tiên triển khai tại 16 phường, xã dành cho phụ nữ lao động tự do, nữ công nhân tại một số nhà máy. Lực lượng thực hiện là các bác sĩ của bệnh viện chuyên ngành sản và ung bướu, gồm Bệnh viện Hùng Vương, Từ Dũ, Ung Bướu, Đa khoa Bình Tân, Đa khoa khu vực Hóc Môn, Phụ sản Nhi Bình Dương và Trung tâm Y tế khu vực Tân Uyên.

Liên thông toàn bộ kết quả khám

Sở Y tế nhận định hoạt động này có ý nghĩa thiết thực trong phát hiện sớm ung thư, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ thuộc nhóm dễ bị bỏ sót.

Đợt khám sức khỏe không chỉ tạo điều kiện để người dân được tiếp cận dịch vụ đa chuyên khoa ngay tại nơi cư trú, mà còn hướng trọng tâm đến các nhóm cần được quan tâm nhiều hơn như người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính, người lao động tự do, người yếu thế và các nhóm nguy cơ cao.

Bác sĩ đang siêu âm cho người dân trong đợt khám sức khỏe miễn phí ngày 5-4-2026 tại Trạm Y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đồng thời, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa truyền thông sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

Song song với khám, Sở Y tế đặc biệt chú trọng chuyển đổi số, yêu cầu toàn bộ kết quả khám, tầm soát phải được cập nhật và liên thông vào hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ công tác quản lý sức khỏe lâu dài cho người dân.

Sau khám, các trạm y tế sẽ tiếp nhận kết quả, phân loại, lập danh sách quản lý người dân theo nhóm nguy cơ. Đồng thời tổ chức theo dõi, mời tái khám hoặc chuyển tuyến khi cần thiết, bảo đảm nguyên tắc phát hiện sớm - can thiệp sớm - quản lý liên tục.

Theo Sở Y tế, sự kiện ngày 17-4 không chỉ là một đợt ra quân đồng loạt, mà còn là bước khởi động cho chương trình khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh định kỳ cho toàn bộ người dân TP trong năm 2026 và các năm tiếp theo, hướng đến mục tiêu quản lý sức khỏe chủ động, liên tục, toàn diện cho hơn 15 triệu dân trong một siêu đô thị.

Hiện nay, Đề án khám sức khỏe, sàng lọc và tầm soát bệnh cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026 và các năm tiếp theo đã được Sở Y tế hoàn thiện. Khi được phê duyệt, đề án sẽ trở thành cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đồng thời từng bước xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe người dân dựa trên dữ liệu.

Ngành y tế TP xác định đây không phải là một chiến dịch ngắn hạn, mà là bước khởi đầu của một phương thức mới trong chăm sóc sức khỏe nhân dân - nơi mỗi người dân được quản lý sức khỏe suốt đời, hệ thống y tế chủ động đi trước một bước để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng.