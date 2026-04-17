Người dân TP.HCM vui mừng vì được khám sức khỏe miễn phí tận nhà 17/04/2026 12:37

(PLO)- Ngành y tế TP.HCM chính thức ra quân khám sức khỏe, khám sàng lọc và tầm soát bệnh miễn phí, đội chăm sóc sức khỏe liên tục đến tận nhà để khám cho người dân.

Ngày 17-4, TP.HCM tổ chức lễ ra quân chương trình khám sức khỏe, sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân năm 2026. Dịp này TP.HCM cũng ra mắt các đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư đợt 2.

“Mong năm nào cũng được khám như vậy!”

Sau lễ ra quân, đội chăm sóc sức khỏe phường Bình Phú đã đến tận nhà để thăm khám cho bà Nguyễn Thị Kiều (64 tuổi, ngụ phường Bình Phú).

BS Trần Thanh Vũ, thành viên đội chăm sóc sức khỏe liên tục phường Bình Phú, thăm khám cho bà Nguyễn Thị Kiều. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Kiều ở một mình, có bệnh nền đái tháo đường khoảng 10 năm nay, và mắc các vấn đề về xương khớp gây khó khăn trong sinh hoạt. Mỗi khi khám bệnh BHYT ở bệnh viện trên địa bàn, bà thường tự bắt xe buýt để di chuyển.

“Giờ còn tự đi được thì tôi đi bằng xe buýt cũng thuận tiện, nhưng nói chung đi xa vẫn vất vả. Nay được nhân viên y tế đến tận nhà khám sức khỏe miễn phí, tôi rất mừng.

Tôi được thăm khám, đo huyết áp, tư vấn sức khỏe rất kỹ lưỡng, hẹn tái khám sau một tuần và đội sẽ đến tận nhà để kiểm tra lại chỉ số đường huyết. Tôi mong mô hình này sẽ được duy trì lâu dài để giảm bớt khó khăn, nhất là người lớn tuổi hoặc có nhiều bệnh mạn tính” – bà Kiều tâm sự.

Bà Lê Thị Xê khám sức khỏe miễn phí tại phường Bình Phú. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Còn bà Lê Thị Xê (82 tuổi, ngụ phường Bình Phú) được cháu nội đưa đến điểm khám miễn phí tại Nhà thi đấu phường Bình Phú để tầm soát tim mạch, đái tháo đường.

Bà Xê có tiền sử phẫu thuật u xơ tử cung từ nhiều năm trước, ngoài ra còn bị khó thở và đau nhức xương khớp. Bà thường đi khám tại bệnh viện, tuy nhiên việc di chuyển khá khó khăn do tuổi cao, chân yếu, phải có người thân dìu đi.

TP.HCM ra quân chương trình khám sức khỏe, sàng lọc, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“Được khám sức khỏe miễn phí ngay gần nhà, tôi thấy rất mừng và yên tâm. Hôm qua nhận được giấy mời là tôi rất vui rồi. Nay tôi được đo huyết áp, xét nghiệm máu, còn siêu âm tim nữa. Các y bác sĩ thăm khám và dặn dò tôi rất kỹ lưỡng. Tôi mong năm nào cũng được khám như vậy!” - bà Xê chia sẻ.

Chăm sóc toàn diện tại nhà cho người yếu thế

BS Trần Thanh Vũ, thành viên đội chăm sóc sức khỏe liên tục phường Bình Phú, cho biết trong đợt khám tại nhà này, đội đặc biệt tập trung vào các bệnh lý mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, tim mạch…

Bà Kiều được tặng quà, khám sức khỏe miễn phí tận nhà. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đối tượng ưu tiên là người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc những trường hợp sống neo đơn. Đội sẽ đến tận nhà để chăm sóc toàn diện và theo dõi sức khỏe thường xuyên cho các trường hợp này.

Các chỉ số sức khỏe như huyết áp, SpO2, nhiệt độ, đường huyết, mỡ máu… được kiểm tra thông qua “túi y tế thông minh” kết nối với ứng dụng Dr. Care 247. Dữ liệu sau khi đo được cập nhật trực tiếp lên hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, giúp Sở Y tế theo dõi và quản lý đồng bộ. Người dân cũng có thể cài đặt ứng dụng này để tự theo dõi tình trạng sức khỏe và liên hệ với đội chăm sóc khi cần hỗ trợ.

Với những trường hợp nghi ngờ bệnh nặng, nếu thuộc tình huống cấp cứu, đội sẽ liên hệ cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, tặng quà cho người dân tại điểm khám miễn phí phường Bình Phú. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

BS Vũ cho biết thêm, mỗi đội chăm sóc sức khỏe tại nhà gồm khoảng 14–16 người. Tần suất thăm khám sẽ được xây dựng theo kế hoạch của trạm y tế nhằm đảm bảo bao phủ đối tượng.

Trung bình mỗi đội có thể bố trí từ 2–3 ngày/tuần để đi thăm khám tại nhà, tùy theo khối lượng công việc và địa bàn phụ trách. Những trường hợp cần theo dõi sát sẽ được hẹn lịch cụ thể, có nhắc trước thời gian thăm khám.

“Mô hình chăm sóc sức khỏe tại nhà mang nhiều lợi ích thiết thực cho người dân. Người dân có thể liên hệ trực tiếp với đội chăm sóc khi có vấn đề sức khỏe, đồng thời được kết nối với các chuyên khoa phù hợp khi cần thiết” – BS Vũ nói.

Khoảng 500 người dân phường Bình Phú được khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Được khám bởi bác sĩ chuyên sâu, giàu kinh nghiệm

BS CKII Ngô Thị Cẩm Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115, cho biết hôm nay bệnh viện đã tổ chức 3 đoàn khám tại 3 phường. Nội dung khám là tầm soát, sàng lọc các bệnh lý tim mạch và đái tháo đường cho người dân. Đây là nhóm bệnh không lây nhiễm đang có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nguy hiểm nếu không được phát hiện và quản lý sớm.

“Việc tổ chức sàng lọc tại cộng đồng là một mắt xích rất quan trọng, giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ, đồng thời nâng cao nhận thức phòng bệnh cho người dân. Đặc biệt các bệnh lý tim mạch và đái tháo đường có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng như đột quỵ, nhồi máu cơ tim cấp, thậm chí đột tử. Do đó, việc tầm soát sớm, theo dõi định kỳ và điều trị đúng phác đồ đóng vai trò rất quan trọng” - BS Hoa nhấn mạnh.

Các đoàn khám của Bệnh viện Nhân dân 115 đều có sự tham gia của đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, giàu kinh nghiệm. Bệnh viện cũng mang máy điện tim, máy siêu âm tim và siêu âm bụng để thực hiện các kỹ thuật cần thiết ngay tại chỗ.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 siêu âm cho bệnh nhân. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Trong đợt này, bệnh viện dự kiến khám cho hơn 1.000 người tại 3 điểm. Riêng tại phường Bình Phú khám cho khoảng 500 người dân. Người dân sẽ đo huyết áp, kiểm tra các chỉ số ban đầu, sau đó khám sàng lọc chuyên sâu.

Sau khi có kết quả, các bác sĩ sẽ hội chẩn, chẩn đoán, tư vấn và đưa ra kết luận, kê đơn phù hợp. Với những trường hợp chưa phát hiện bệnh, người dân sẽ được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, luyện tập và cách theo dõi sức khỏe để phòng bệnh.

“Đối với các trường hợp đã mắc bệnh mạn tính hoặc có nguy cơ biến chứng, bệnh viện bố trí khu tư vấn chuyên sâu, với sự tham gia của bác sĩ trưởng khoa tim mạch, nhằm hướng dẫn cụ thể về phương pháp điều trị, dự phòng và quản lý bệnh lâu dài” – BS Hoa nói.

Phấn đấu khám sức khỏe 100% người dân ít nhất một lần Khám sức khỏe, tầm soát, sàng lọc cho người dân là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thể hiện cam kết của Đảng bộ, chính quyền TP trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân một cách thực chất, lâu dài, theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. TP.HCM xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Năm 2026, TP phấn đấu tổ chức khám sức khỏe, tầm soát cho 100% người dân ít nhất một lần. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: D.H Để bảo đảm hiệu quả, TP yêu cầu ngành y tế tổ chức triển khai khoa học, an toàn, thuận lợi cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức để việc khám sức khỏe trở thành nhu cầu tự giác. Đồng thời, cần chú trọng hỗ trợ các nhóm yếu thế như người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo. Song song đó, TP sẽ tích hợp dữ liệu khám sức khỏe với hệ thống của các bệnh viện, kết nối với hạ tầng chuyển đổi số, hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe người dân, phục vụ quản lý và điều hành đô thị thông minh. TP kêu gọi người dân tích cực tham gia khám sức khỏe định kỳ, coi đây là quyền lợi và trách nhiệm đối với bản thân, gia đình và xã hội. Việc chủ động kiểm tra sức khỏe giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng bệnh tật. Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM