Mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM tạo bước đột phá trong bảo vệ sức khỏe người dân 16/04/2026 17:36

(PLO)- Mô hình quản lý an toàn thực phẩm tại TP.HCM đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo bước đột phá trong bảo vệ sức khỏe người dân.

Ngày 16-4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Đào Hồng Lan làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND TP.HCM về khảo sát, đánh giá mô hình Sở An toàn thực phẩm. Đây là thực tiễn quan trọng phục vụ xây dựng đề án quản lý an toàn thực phẩm theo một đầu mối thống nhất trên cả nước.

Đoàn công tác Bộ Y tế làm việc với UBND TP.HCM về khảo sát, đánh giá mô hình Sở An toàn thực phẩm. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM, nhận định mô hình quản lý một đầu mối tại TP.HCM cho thấy những chuyển biến tích cực. Sau sáu năm thí điểm Ban Quản lý An toàn thực phẩm và chính thức vận hành Sở An toàn thực phẩm từ đầu năm 2024, hệ thống quản lý đã được tập trung, giảm đáng kể tình trạng chồng chéo.

Bà Lan cho biết từ khi thành lập đến nay, Sở An toàn thực phẩm đã kiểm tra 22.786 lượt cơ sở, phát hiện 188 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính 170 cơ cơ sở với tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng, đồng thời tham mưu xử phạt thêm 16 cơ sở với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Một số vụ việc có dấu hiệu nghiêm trọng đã được chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo bà Lan, mô hình một đầu mối vừa giúp thuận lợi trong thanh tra, kiểm tra và còn tạo điều kiện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục, xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

TP hiện đã ký kết hợp tác với 15 tỉnh, thành trong kiểm soát và kết nối tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn, đồng thời triển khai các đề án truy xuất nguồn gốc đối với thịt heo, gia cầm, trứng và mô hình chợ bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng mô hình Sở An toàn thực phẩm đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo bước đột phá trong bảo vệ sức khỏe người dân. Khi tập trung một đầu mối giúp chuẩn hóa quy trình quản lý và tăng tính minh bạch trong hoạt động.

Đoàn công tác TP.HCM khảo sát an toàn thực phẩm tại chợ đầu mối Bình Điền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

“An toàn thực phẩm ngày càng trở thành vấn đề gắn trực tiếp với sức khỏe cộng đồng và chất lượng phát triển. Sớm hình thành một mô hình quản lý thống nhất, chuyên nghiệp, hiện đại từ Trung ương đến địa phương là yêu cầu cấp bách mang tính chiến lược lâu dài” – ông Cường nói.

Theo ông, thực tiễn từ TP.HCM cho thấy, khi có cơ chế phù hợp, tổ chức bộ máy đủ mạnh và cách tiếp cận quản lý theo hướng chủ động, liên thông, hoàn toàn có thể xây dựng một hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn.