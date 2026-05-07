Từ 15-5, tấn công nhân viên y tế bị phạt tới 40 triệu đồng 07/05/2026 09:52

(PLO)- Từ 15-5-2026, hành vi xúc phạm, tấn công nhân viên y tế, đăng thông tin sai về sự cố y khoa có thể bị phạt tới 40 triệu đồng.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ 15-5-2026.

Theo đó, hành vi đăng tải các thông tin mang tính quy kết về trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định mức phạt từ 30-40 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người hành nghề và người khác làm việc tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc phá hoại, hủy hoại tài sản của cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp người vi phạm là người hành nghề khám chữa bệnh, hình thức xử phạt bổ sung được áp dụng là tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong thời hạn từ 6-9 tháng.

Gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của người hành nghề trong khi đang khám chữa bệnh mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Từ 15-5, hành vi xúc phạm, tấn công nhân viên y tế, đăng thông tin quy kết sai về sự cố y khoa có thể bị phạt tới 40 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ: AI)

Nghị định cũng quy định về các vi phạm nguyên tắc trong hành nghề khám chữa bệnh, mức phạt đối với các hành vi không tôn trọng, xúc phạm danh dự hoặc không hợp tác với người hành nghề được quy định như sau:

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người hành nghề trong khi đang khám chữa bệnh.

Phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp trung thực thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình, không hợp tác đầy đủ với người hành nghề và cơ sở khám chữa bệnh.

Phạt tiền từ 200 đến 500.000 đồng đối với hành vi không tôn trọng, không hợp tác với người hành nghề khi khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh hình thức phạt tiền, Nghị định quy định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc xin lỗi trực tiếp người hành nghề đối với các hành vi không tôn trọng, không hợp tác với người hành nghề khi khám chữa bệnh; gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của người hành nghề; và gây tổn hại đến sức khỏe, đe dọa tính mạng của người hành nghề trong khi đang khám chữa bệnh.