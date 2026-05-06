Vụ bé 2 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn 06/05/2026 14:55

(PLO)- Liên quan đến vụ việc bé 2 tuổi bị mẹ ruột cùng nhân tình bạo hành, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương bảo vệ trẻ, Thứ trưởng Nguyễn Tri Thức sẽ đến thăm bé trong những ngày tới.

Ngày 6-5, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) có văn bản gửi Sở Y tế TP.HCM liên quan đến vụ việc một bé 2 tuổi bị bạo hành trên địa bàn.

Cụ thể, Cục cho biết theo thông tin được đăng tải trên báo chí, chiều 2-5, người dân tại ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã báo tin đến Công an xã Hòa Hiệp về việc một phụ nữ đánh đập con nhỏ trong căn nhà thuê.

Khi lực lượng chức năng có mặt, cháu bé đã ở trong tình trạng nguy kịch, cơ thể chằng chịt các vết bầm tím và trầy xước, vùng đầu bị rách, có biểu hiện lơ mơ và phản ứng chậm.

Cháu bé lập tức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) để điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Ảnh: BVCC

Để bảo vệ quyền trẻ em, tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, giảm tối đa các tổn hại đối với trẻ em, Cục Bà mẹ và Trẻ em đề nghị Sở Y tế TP.HCM phối hợp với các cơ quan liên quan áp dụng các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định, kịp thời cứu chữa, hồi phục sức khỏe cho cháu bé; báo cáo kết quả giải quyết vụ việc về Cục Bà mẹ và Trẻ em.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã kết nối với Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TP.HCM và kết nối đến UBND xã Hòa Hiệp đề nghị xác minh thông tin. Đồng thời, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em theo quy định của Nghị định 56/2017.

Cũng theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức dự kiến sẽ đến bệnh viện thăm cháu bé trong những ngày tới.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 1 thông tin về tình hình sức khoẻ của cháu bé. Theo đó, tình hình của bé đã ổn định hơn, được chuyển ra phòng thường để tiếp tục theo dõi và điều trị. Bé đã ăn uống bình thường, đỡ khóc.