Con chó rụng từng mảng lông liên tiếp cắn người ở chợ 06/05/2026 18:03

(PLO)- Một con chó rụng từng mảng lông, mắt lừ đừ, nghi mắc bệnh dại đã cắn liên tiếp năm người dân ở Đắk Lắk.

Ngày 6-5, thông tin từ trạm y tế xã Tuy An Nam, tỉnh Đắk Lắk, cho biết một con chó nghi dại đã liên tiếp cắn nhiều người tại chợ An Chấn và dọc đường liên xã Tuy An Nam, Bình Kiến.

Con chó cắn nhiều người bị đánh chết. Ảnh: T.A

Theo Trạm Y tế xã Tuy An Nam, con chó này màu đen, nặng khoảng 10 kg, rụng lông từng mảng, mắt hơi đỏ, lừ đừ…

Khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, con chó này xuất hiện ở chợ An Chấn và cắn liên tiếp hai người dân. Sau đó, con chó này chạy hướng từ xã Tuy An Nam vào phường Bình Kiến và cắn tiếp ba người khác.

Những người bị chó cắn gồm: NNT (48 tuổi, ngụ phường Bình Kiến), NTC (70 tuổi) TTP (51 tuổi), PVT (43 tuổi), NTL (51 tuổi, cùng ngụ xã Tuy An Nam).

Tất cả các người bị chó cắn đều được đưa đến tiêm huyết thanh kháng dại tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Theo lãnh đạo UBND xã Tuy An Nam, sau khi cắn người, con chó trên chạy về phường Bình Kiến.

Vì vậy, xã Tuy An Nam đã liên hệ để phía UBND phường Bình Kiến phối hợp, hỗ trợ. Sau đó, người dân phường Bình Kiến đã phát hiện, đánh chết con chó nghi dại nói trên.

Hiện, UBND xã Tuy An Nam đã vận động những người bị chó nghi dại cắn đi tiêm phòng đầy đủ và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phòng chống bệnh dại.