Bệnh viện Nhi đồng 2 triển khai mô hình bảo vệ trẻ bị bạo hành 06/05/2026 16:40

Chiều 6-5, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) cho biết đơn vị đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành cùng Công an phường Sài Gòn, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Sài Gòn, Luật sư cùng các đơn vị liên quan nhằm can thiệp, bảo vệ trẻ em trong các trường hợp đặc biệt.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết bên cạnh công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ yếu thế, bị bạo hành, xâm hại… Những trường hợp này không chỉ cần điều trị y tế mà còn cần hỗ trợ tâm lý và pháp lý.

Việc bảo vệ các em là hành trình đầy thách thức, không thể do một đơn vị đơn lẻ đảm nhiệm mà cần sự chung tay của toàn xã hội.

Lễ ký kết quy chế phối hợp liên ngành nhằm can thiệp, bảo vệ trẻ yếu thế, bị bạo hành, xâm hại. Ảnh: BVCC

Theo BS Thạch, việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành lần này là bước tiếp nối quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em, với sự tham gia đồng bộ của các lĩnh vực y tế, pháp lý, tài chính và truyền thông. Qua đó, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận, can thiệp và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ ngay từ khi nhập viện.

Ngoài ra, mô hình còn được áp dụng hiệu quả trong nhiều tình huống đặc biệt khác như trẻ bị bạo hành trong gia đình, trường học; trẻ nghi bị xâm hại cần cấp cứu; trẻ không xác định được nhân thân hoặc gặp các vấn đề pháp lý liên quan.

Trong các trường hợp này, bệnh viện đóng vai trò đầu mối phối hợp với các cơ quan chức năng để vừa đảm bảo điều trị y tế, vừa hỗ trợ pháp lý, bảo vệ toàn diện quyền lợi của trẻ.

Bệnh viện Nhi đồng 2 kỳ vọng việc ký kết và triển khai quy chế phối hợp liên ngành sẽ tạo “lá chắn” vững chắc, giúp trẻ em khi đến bệnh viện không chỉ được chữa lành về thể chất mà còn được bảo vệ, hỗ trợ và tiếp thêm nghị lực.

Qua đó góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em và thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội đối với thế hệ tương lai.