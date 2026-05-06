Tin vui cho bệnh nhân suy thận ở Côn Đảo và khách du lịch 06/05/2026 14:41

Ngày 6-5, Sở Y tế TP.HCM cho biết sáng cùng ngày Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho 3 người bệnh suy thận mạn đầu tiên.

Kỹ thuật do đội ngũ chuyên gia của Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) trực tiếp hỗ trợ triển khai và chuyển giao chuyên môn.

Sở Y tế nhận định đây là dấu mốc rất đặc biệt đối với ngành y tế TP.HCM và người dân đặc khu Côn Đảo.

Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo chính thức triển khai kỹ thuật chạy thận nhân tạo cho bệnh nhân suy thận. Ảnh: SYT

Trước đây, các bệnh nhân suy thận mạn buộc phải rời đảo vào đất liền để lọc máu định kỳ, nhiều người phải thuê trọ hoặc tạm cư kéo dài nhiều năm để duy trì sự sống. Không ít gia đình phải chấp nhận phát sinh chi phí lớn và áp lực tâm lý kéo dài.

Vì vậy, việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo ngay tại đặc khu Côn Đảo không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là một bước tiến rất nhân văn, giúp người bệnh được tiếp tục điều trị ngay nơi mình sinh sống, giảm bớt gánh nặng kinh tế và xa nhà kéo dài.

Đặc biệt, việc làm chủ kỹ thuật này còn mở ra thêm một ý nghĩa rất thiết thực khác đó là những người bệnh suy thận đang chạy thận định kỳ tại nhiều địa phương nay có thể an tâm hơn khi đến du lịch, công tác hoặc lưu trú ngắn ngày tại Côn Đảo. Họ sẽ không còn quá lo ngại việc gián đoạn điều trị lọc máu như trước đây.

Sở Y tế cho rằng đây cũng là kết quả cụ thể của chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến cuối của TP.HCM ra hỗ trợ Côn Đảo, được ngành y tế TP triển khai liên tục từ tháng 9-2025 đến nay.

Nhiều bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến cuối của TP đã tham gia chương trình như Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Bình Dân, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Bệnh viện Nhi Đồng 1, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố…, kể cả Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TP.HCM.

Từ chỗ chỉ thực hiện được các kỹ thuật y tế cơ bản, đến nay, Trung tâm Y tế Quân dân y Côn Đảo đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu, xử trí hiệu quả nhiều ca cấp cứu và bệnh lý phức tạp ngay tại đảo, giảm đáng kể các trường hợp phải chuyển viện bằng tàu hoặc trực thăng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, chi phí lớn.

Việc triển khai thành công kỹ thuật chạy thận nhân tạo tiếp tục cho thấy mục tiêu “đưa chuyên gia đến với người dân thay vì buộc người dân phải đi tìm chuyên gia” đang từng bước trở thành hiện thực. Đây cũng là minh chứng sinh động cho định hướng phát triển hệ thống y tế TP.HCM theo mô hình “đa tầng – đa cực – đa trung tâm”, trong đó người dân ở vùng biển đảo, vùng xa vẫn được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương mình sinh sống.