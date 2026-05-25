Nhức đầu bưng bưng, sợ tiếng ồn: Nỗi ám ảnh từ văn phòng đến góc bếp 25/05/2026 08:06

Theo BS CKI Trương Thị Trang, Chuyên khoa Nội thần kinh, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, đau nửa đầu không phải là chứng nhức đầu thông thường mà là một rối loạn mạch máu não mãn tính. Bệnh có đặc trưng là đau khu trú một bên đầu, giật thót từng cơn theo nhịp mạch đi kèm cảm giác sợ ánh sáng, sợ tiếng ồn và buồn nôn. Tình trạng này thường bị kích phát bởi áp lực công việc, thức khuya, mất ngủ hoặc sử dụng nhiều cà phê, bột ngọt.

Bác sĩ Trang cảnh báo, việc lạm dụng thuốc giảm đau vô tội vạ sẽ dẫn đến lờn thuốc, khiến bệnh chuyển biến thành mãn tính nguy hiểm. Thay vì tự chịu đựng, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị dự phòng lâu dài theo phác đồ y khoa chuẩn, giúp sớm lấy lại cuộc sống nhẹ nhõm, năng suất.