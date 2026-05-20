Đi tập thể dục về nhà, cụ ông bị liệt nửa người 20/05/2026 10:34

(PLO)- Đi tập thể dục về nhà lúc sáng sớm, cụ ông bỗng dưng liệt nửa người, được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sáng 20-5, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng cho biết các bác sĩ khoa Nội tổng hợp của đơn vị vừa liên tiếp cấp cứu thành công hai người bệnh lớn tuổi bị nhồi máu não cấp bằng phương pháp tiêu sợi huyết.

Trước đó, ngày 17-5, cụ ông NC (85 tuổi, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) nhập viện trong tình trạng yếu liệt nửa người.

Hai bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng. Ảnh: BVCC

Qua khai thác thông tin, sáng sớm cùng ngày, cụ NC đi tập thể dục về lúc 5 giờ, đột ngột thấy mệt lả, yếu hẳn nửa người bên trái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, gia đình đã nhanh chóng đưa cụ đến Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng.

Khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ khẩn cấp. Chỉ trong chưa đầy 60 phút, người bệnh đã được hoàn tất các xét nghiệm lâm sàng, chụp CT sọ não và tiến hành truyền thuốc tiêu sợi huyết.

Tiếp đến, ngày 18-5, khoa Nội tổng hợp tiếp tục tiếp nhận ca đột quỵ thứ hai là cụ ông LNT (71 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Bệnh nhân khởi phát triệu chứng yếu nửa người bên trái kèm theo méo miệng tại nhà.

Sau khi nhập viện, các bác sĩ đã đánh giá tình trạng bệnh, làm các xét nghiệm và áp dụng liệu pháp tiêu sợi huyết, giúp làm tan cục máu đông và tái thông mạch máu não cho người bệnh.

Đến ngày 20-5, sức khỏe của hai người bệnh đều tiến triển tốt, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc và điều trị tích cực tại khoa Nội tổng hợp, tình trạng yếu liệt được cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

BS CKI Lê Thị Thanh Tâm, Chuyên khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Việt - Hàn Đà Nẵng, nhấn mạnh trong cấp cứu đột quỵ, cửa sổ vàng để sử dụng thuốc tiêu sợi huyết mang lại hiệu quả cao nhất là trong vòng 4,5 giờ đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng. Việc phát hiện sớm và can thiệp đúng lúc mang ý nghĩa sống còn đối với người bệnh.

Bác sĩ theo dõi sức khoẻ bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ khuyến cáo, người dân cần ghi nhớ quy tắc nhận diện sớm đột quỵ (FAST) bao gồm: Khuôn mặt bị mất cân xứng, méo miệng; yếu liệt tay chân; ngôn ngữ bất thường, nói đớ hoặc không nói được.

"Khi người thân có một trong các dấu hiệu trên, cần lập tức gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế có khả năng điều trị đột quỵ gần nhất. Tuyệt đối không mất thời gian chờ đợi người bệnh tự phục hồi, không tự ý cạo gió, chích máu hay dùng các loại thuốc truyền miệng tại nhà để tránh đánh mất cơ hội vàng của người bệnh", bác sĩ Tâm lưu ý.