Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo sớm đưa khu điều trị trăm tỉ 'treo' nhiều năm đi vào hoạt động 17/04/2026 14:38

(PLO)- Dù hoàn thành vào năm 2023 nhưng đến nay Khu điều trị kỹ thuật cao Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vẫn “đắp chiếu”. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương tháo gỡ, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Ngày 17-4, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết Khu điều trị kỹ thuật cao của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (trên địa bàn phường Tam Kỳ) hiện đã hoàn thiện phần xây lắp, song vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do chưa hoàn tất bàn giao công trình.

Khu điều trị trăm tỉ "đắp chiếu" nhiều năm. Ảnh: TN

Dù bệnh viện đã chủ động thực hiện mua sắm trang thiết bị, nội thất văn phòng... nhưng các hạng mục này vẫn chưa thể lắp đặt khiến toàn bộ khối nhà nhiều tầng rơi vào tình trạng dang dở suốt thời gian dài.

Theo Sở Y tế, sáu tháng qua, đơn vị tập trung xử lý hàng loạt tồn tại của bệnh viện, từ vấn đề đơn thư đến việc tháo gỡ các gói thầu thiết bị y tế triển khai song song với xây lắp. Tuy nhiên, tiến độ vẫn chưa đạt kỳ vọng do vướng mắc trong khâu bàn giao và tổ chức vận hành.

Một trong những điểm nghẽn đáng chú ý nằm ở công tác nhân sự. Thời điểm hợp nhất hai địa phương, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Nam nghỉ hưu, trong khi vị trí này chưa được bổ nhiệm thay thế. Sở Y tế phải tạm thời giao một Phó giám đốc phụ trách điều hành để duy trì hoạt động.

Lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho hay, việc mua sắm thiết bị đã cơ bản hoàn tất. Trong tháng 4 này, sẽ trình UBND TP Đà Nẵng phương án kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhằm ổn định tổ chức và chuẩn bị đưa bệnh viện vào vận hành chính thức.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ cũng cho hay đối với khối kỹ thuật cao bảy tầng của Bệnh viện đa khoa Quảng Nam chậm đưa vào sử dụng suốt nhiều năm. Vấn đề này được đưa ra HĐND TP thảo luận nhằm tìm hướng tháo gỡ các vướng mắc có liên quan.

Bí thư phường Tam Kỳ thẳng thắn chỉ ra thực trạng đáng lo ngại khi công trình đã hoàn thiện nhưng bị treo gần ba năm, gây lãng phí lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin của người dân.

Bà Lan đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất thủ tục bàn giao, lắp đặt thiết bị và bổ nhiệm ban giám đốc để đưa dự án vào sử dụng, tránh lãng phí kéo dài.

Tại buổi làm việc với bốn phường thuộc TP Tam Kỳ cũ (tỉnh Quảng Nam cũ), ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã đưa ra yêu cầu quyết liệt đối với dự án này.

Có thời điểm BVĐK Quảng Nam quá tải, kê thêm giường để bệnh nhân nằm ở lối đi. Ảnh: TN

Ông Hùng yêu cầu các sở, ngành phải làm rõ các vướng mắc, từ đó đề xuất phương án xử lý ngay. Các đơn vị liên quan chủ động, báo cáo nếu khó khăn.

Đồng thời, Chủ tịch TP Đà Nẵng nhấn mạnh, nếu tiếp tục chậm trễ, sẽ xem xét thanh tra, kiểm tra để làm rõ trách nhiệm.

Người đứng đầu chính quyền TP chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiện toàn vị trí giám đốc bệnh viện, đảm bảo bộ máy vận hành ổn định và sớm đưa công trình vào khai thác, tránh thất thoát, lãng phí ngân sách.