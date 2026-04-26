Cứu người đàn ông đột ngột bất tỉnh khi đang chơi pickleball 26/04/2026 18:58

(PLO)- Người đàn ông hơn 50 tuổi đang chơi pickleball bất tỉnh đột ngột, một bác sĩ đang ở gần đã đến sơ cứu kịp thời.

Ngày 26-4, đại diện Bệnh viện Đà Nẵng cho biết một bác sĩ của bệnh viện vừa cứu thành công một người đàn ông hơn 50 tuổi ngưng tuần hoàn khi đang chơi pickleball.

Bác sĩ Huy (áo xanh) chạy đến cứu người. Ảnh: TN

Trước đó, khoảng chiều 25-4, trong lúc chuẩn bị đến bệnh viện làm việc, BSCKI Lê Quang Huy nghe tiếng kêu cứu từ sân thể thao đối diện nhà với thông tin có người đột ngột bất tỉnh cần hỗ trợ y tế khẩn cấp.

Ngay khi tiếp cận hiện trường, bác sĩ Huy ghi nhận bệnh nhân trong tình trạng mất ý thức, tím tái, thở nhanh yếu, sùi bọt mép, mạch khó bắt.

Nhận định đây là trường hợp ngưng tuần hoàn nguy kịch, bác sĩ lập tức tiến hành khai thông đường thở, lấy đờm dãi và thực hiện hồi sinh tim phổi (CPR) bằng ép tim ngoài lồng ngực.

BSCKI Lê Quang Huy. Ảnh: BV

Bác sĩ Huy đã liên tục ép tim cấp cứu trong khoảng hơn năm phút. Sau quá trình hồi sinh tim phổi khẩn trương, bệnh nhân dần có nhịp tim trở lại, mạch rõ hơn và bắt đầu hồi phục ý thức.

Ngay sau đó, lực lượng cấp cứu 115 TP Đà Nẵng tiếp nhận người bệnh và chuyển đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị.

Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện về nhà theo dõi.