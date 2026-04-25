Chóng mặt, tối sầm mắt khi đổi tư thế: Dấu hiệu thiếu máu não hay rối loạn tiền đình? 25/04/2026 11:24

(PLO)- Chỉ một động tác đứng dậy sau khi ngồi lâu, nhiều người bất ngờ rơi vào trạng thái hoa mắt, chóng mặt, thậm chí lảo đảo. Tuy cùng một triệu chứng chóng mặt nhưng ẩn sau đó có thể là ba căn bệnh hoàn toàn khác nhau.

Theo BS. CK1 Trương Thị Trang – Chuyên khoa Nội thần kinh, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh nhận định: "Tuy cùng một triệu chứng chóng mặt nhưng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, thường gặp nhất là hạ huyết áp tư thế, rối loạn tiền đình hoặc thiếu máu não".

Cụ thể, hạ huyết áp tư thế khiến người bệnh tối sầm mắt trong vài giây do máu chưa kịp lên não khi thay đổi tư thế. Rối loạn tiền đình gây cảm giác xoay tròn, mất thăng bằng, kèm buồn nôn. Trong khi đó, thiếu máu não thường đi kèm các dấu hiệu nặng hơn như tê bì tay chân, nói khó, tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ.

Các chuyên gia cảnh báo việc tự ý dùng thuốc khi chưa xác định đúng nguyên nhân không chỉ không hiệu quả mà còn có thể khiến bệnh tiến triển nặng hơn. Khi tình trạng chóng mặt xảy ra thường xuyên hoặc kèm dấu hiệu bất thường, người dân nên chủ động thăm khám để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.