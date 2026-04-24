8 loại nước ép ít đường tốt cho sức khỏe 24/04/2026 09:23

(PLO)- Nước ép làm từ cà chua, cần tây, lựu, củ dền… là những loại nước ép ít đường tốt cho sức khỏe nên bổ sung vào chế độ ăn.

Các lựa chọn như nước ép cà chua, chanh và nam việt quất phù hợp với chế độ ăn ít đường. Kích thước khẩu phần và lượng đường thêm vào vẫn là những yếu tố quan trọng khi lựa chọn.

Nước ép bưởi có vị chua và ít đường hơn so với nước ép cam. Ảnh: AI.



Nước ép trái cây giúp bổ sung vitamin và nước tiện lợi cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều loại chứa nhiều đường tự nhiên hoặc đường bổ sung. Một số loại nước ép có lượng đường thấp đáng ngạc nhiên, phù hợp với chế độ ăn cân bằng.

Nước cốt chanh tươi

Nước cốt chanh tươi giúp tăng hương vị mà không cần thêm nhiều đường. Nước cốt từ một quả chanh chứa khoảng 1-2 gam đường, dễ dùng để tạo hương vị cho đồ uống.

Nó cung cấp vitamin C, hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Vì vị chua, nước chanh thường được pha với nước lọc hoặc nước khoáng có ga. Nếu muốn ngọt hơn, bạn có thể thêm quả la hán hoặc chất tạo ngọt không calo.

Nước ép dưa chuột

Nước ép dưa chuột có hàm lượng đường thấp nhất và giúp cơ thể luôn đủ nước. Thức uống này chứa ít calo, cung cấp một lượng nhỏ vitamin K và kali. Bạn có thể tự làm bằng cách xay dưa chuột với nước và một chút nước cốt chanh.

Nước ép cần tây

Nước ép cần tây giúp bổ sung nước hiệu quả và ít đường. Nó cung cấp các dưỡng chất như kali, folate và vitamin K, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và xương. Việc xay nhuyễn cần tây thay vì ép lấy nước sẽ giúp giữ lại chất xơ tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2018 chỉ ra rằng chiết xuất cần tây giúp giảm lượng đường trong máu.

Nước ép cà chua

Nước ép cà chua cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa như lycopene. Những chất này giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe miễn dịch. Mỗi cốc nước ép cà chua chỉ chứa khoảng 57 calo. Nghiên cứu năm 2020 cho thấy uống nước ép cà chua trước khi ăn tinh bột giúp giảm mức đường huyết sau bữa ăn.

Nước ép bưởi

Nước ép bưởi có vị chua và ít đường hơn so với nước ép cam. Một khẩu phần 1/2 cốc cung cấp khoảng 8-9 gam đường. Sự khác biệt này hữu ích nếu bạn đang cố gắng hạn chế lượng đường nạp vào cơ thể.

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt là lựa chọn ít đường hơn so với nước ép trái cây truyền thống. Nó cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa carotenoid dồi dào. Beta-carotene giúp tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện sức khỏe mắt. Nghiên cứu năm 2025 cho thấy beta-carotene từ nước ép cà rốt không đường được hấp thụ dễ dàng hơn cà rốt sống.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền giàu dinh dưỡng, cung cấp folate, đồng, sắt và các hợp chất thực vật. Các hợp chất này hỗ trợ duy trì lượng đường trong máu và sức khỏe đường ruột. Củ dền chứa nitrat giúp làm giãn mạch máu và hỗ trợ lưu thông máu. Dù hàm lượng đường cao hơn rau củ khác, nó vẫn phù hợp nếu dùng ở mức vừa phải.

Nước ép lựu

Nước ép lựu có hàm lượng đường khá cao nhưng giàu chất chống oxy hóa polyphenol. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong quả lựu giúp cải thiện cách cơ thể sử dụng insulin. Tuy nhiên, tốt nhất là nên uống với khẩu phần vừa phải để đảm bảo sức khỏe.

Cách chọn nước ép ít đường

Nước ép vẫn là một phần của chế độ ăn uống cân bằng nếu chọn loại ít đường và giàu dinh dưỡng. Để kiểm soát lượng đường nạp vào, bạn nên lưu ý:

Đọc kỹ nhãn: Tìm loại ghi “100% nước ép” và không thêm đường.

Lưu ý khẩu phần: Nước ép trái cây chỉ nên uống khoảng 1/2 cốc, trong khi nước ép rau củ có thể uống 1 cốc.

Pha loãng: Pha nước ép với nước lọc có thể giảm lượng đường xuống một nửa.

Ưu tiên rau củ: Nước ép từ cà chua và cần tây thường có hàm lượng đường thấp hơn.