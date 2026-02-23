Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh triển khai khám bảo hiểm y tế 23/02/2026 11:06

(PLO)- Bắt đầu từ cuối tháng 2-2026, khi đến khám tại Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh cơ sở 2 (262/4 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM), bệnh nhân sẽ được áp dụng bảo hiểm y tế.

Từ ngày 22-2, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh chính thức triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) thông tuyến toàn quốc tại cơ sở 2.

Bệnh nhân khi đến thăm khám tại Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh. Ảnh: NV

Theo đó, bệnh nhân khi đến thăm khám tại cơ sở 2 (262/4 Lạc Long Quân, phường Bình Thới, TP.HCM), sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

Hưởng 100% quyền lợi đúng tuyến: Người bệnh được thanh toán chi phí trong phạm vi và mức hưởng của thẻ (theo tỉ lệ 80%, 95% hoặc 100% tùy nhóm đối tượng) như khi khám tại nơi đăng ký ban đầu.

Phòng khám sẽ thực hiện thủ tục hành chính "không giấy tờ": Thực hiện chủ trương chuyển đổi số y tế, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh ưu tiên tiếp nhận bệnh nhân qua Căn cước công dân hoặc ứng dụng VssID. Điều này sẽ giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tránh các sai sót do thất lạc giấy tờ truyền thống.

Đây là bước đi quan trọng trong việc cụ thể hóa chính sách của Nhà nước, giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí mà vẫn được hưởng dịch vụ y tế hiện đại.

Dựa trên những thay đổi tích cực trong quy định về BHYT từ năm 2025, người tham gia bảo hiểm hiện nay đã có sự linh hoạt tối đa khi lựa chọn nơi khám chữa bệnh.

Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân không còn bị gò bó bởi nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ.

Sự thay đổi này đặc biệt rất có ý nghĩa đối với những người lao động tự do, người dân tạm trú hoặc những người có nhu cầu thăm khám chuyên sâu tại các trung tâm đô thị lớn như TP.HCM.