‘Có thẻ bảo hiểm y tế thì yên tâm hơn nhiều’ 15/01/2026 16:52

(PLO)- Liên đoàn Lao động TP.HCM đã trao 820 thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ ổn định cuộc sống và giảm gánh nặng khi gặp rủi ro về sức khỏe.

Ngày 15-1, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phường Tân Mỹ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP.HCM phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại đây, nhiều người lao động không giấu được xúc động khi cầm trên tay tấm thẻ bảo hiểm y tế. Với lao động tự do, đây là sự hỗ trợ thiết thực, giúp họ yên tâm hơn trước rủi ro ốm đau và giảm bớt gánh nặng chi phí khám chữa bệnh.

Mừng vì được nhận thẻ bảo hiểm y tế

Ngồi ở một góc bàn, bà Nguyễn Thị Búp (59 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa) đã bắt xe công nghệ từ sớm để kịp đến nhận thẻ bảo hiểm y tế.

Gần 19 năm qua, bà sống nhờ nhà người anh để chăm sóc chồng bị tai biến, mất hoàn toàn khả năng lao động, mỗi tháng chỉ trông vào 900.000 đồng trợ cấp bảo trợ xã hội. Bản thân bà làm giúp việc theo giờ, mỗi tuần một buổi, thu nhập khoảng 180.000 đồng để trang trải chi phí.

Trước đây thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nên bà được cấp thẻ bảo hiểm y tế nhiều năm. Khi không còn diện hỗ trợ, bà tham gia bảo hiểm tự nguyện nhưng khoảng hai đến ba năm nay buộc phải dừng vì sức khỏe suy giảm do viêm đa khớp kéo dài, không đủ khả năng đóng phí.

Bà Búp mừng vì được hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: HẢI NHI

Bà cho biết năm ngoái được Ủy ban MTTQ TP.HCM hỗ trợ mua thẻ; năm nay tiếp tục được khu phố đề xuất trao tặng.

“Nhiều người giới thiệu thêm việc nhưng thấy tôi yếu, họ không dám nhận lâu dài. Giờ có thẻ bảo hiểm y tế, tôi mừng lắm” - bà Búp nghẹn ngào.

Ngồi phía sau bà Búp, ông Lê Phương Bảo (51 tuổi) không giấu được niềm vui khi nhận thẻ bảo hiểm y tế đúng lúc thẻ tự nguyện của ông vừa hết hạn, trong khi gia đình chưa kịp xoay xở mua lại.

Chạy xe ôm gần khu vực Bệnh viện Mắt (quận 3 cũ), ông Bảo kể có thời gian gia đình phải gián đoạn bảo hiểm do thu nhập bấp bênh, đến khoảng một năm nay mới mua lại khi cuộc sống dần ổn định.

Dù ít khi khám chữa bệnh, ông Bảo vẫn ý thức rõ vai trò của bảo hiểm y tế; bởi chi phí đóng theo hộ gia đình đôi lúc là áp lực, nên tấm thẻ được trao lần này không chỉ có giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên giúp ông yên tâm hơn.

Ông xoa tay, bùi ngùi nói: “Mong là không phải dùng tới, nhưng có thẻ thì yên tâm hơn nhiều”.

Ông Bảo đến từ sớm để nhận thẻ bảo hiểm y tế. Ảnh: HẢI NHI

Tương tự, lo ngại đường xa và sợ trễ giờ, bà Nguyễn Thị Cầm (53 tuổi, ngụ phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM) rời nhà từ khoảng 8 giờ sáng để kịp đến điểm trao thẻ bảo hiểm y tế.

Hơn 10 năm qua, bà Cầm tự mua và duy trì bảo hiểm y tế tự nguyện. Trong đợt rà soát gần đây, cán bộ phường ghi nhận thẻ của bà sắp hết hạn; xét hoàn cảnh khó khăn đã đề xuất hỗ trợ trường hợp của bà trong đợt trao thẻ lần này.

“Nhận được thẻ, tôi mừng lắm, vì ốm đau cũng bớt lo phần nào” - bà Cầm chia sẻ.

Chồng bà từng làm nhiệm vụ tại Campuchia, hiện được hưởng chế độ bảo hiểm y tế dài hạn.

Thêm 'tấm lá chắn an sinh' cho người lao động khó khăn

Bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, cho biết chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được triển khai sau hơn ba tháng thực hiện, nhằm tạo “tấm lá chắn” an sinh, giúp người lao động an tâm làm việc, ổn định cuộc sống và hướng đến xây dựng gia đình bền vững.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Qua khảo sát thực tế, LĐLĐ TP.HCM nhận thấy còn nhiều lao động làm việc tự do như chạy xe ôm, giao hàng, bán tạp hóa, bán vé số, giữ trẻ… chưa có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế, nên dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi ốm đau, bệnh tật.

“Từ thực tế đó, LĐLĐ TP.HCM đã vận động các cơ quan, đơn vị cùng chung tay hỗ trợ, trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động. Số thẻ bảo hiểm y tế được LĐLĐ TP.HCM phân bổ về các tổ quản lý địa bàn, sau đó chuyển đến các Công đoàn cơ sở để tuyên truyền, vận động và trao tặng; ưu tiên các đối tượng yếu thế và đoàn viên nòng cốt tại địa phương” - bà Nguyễn Kim Loan cho hay.

Ông Bùi Thanh Nhân, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM tặng quà cho người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Kim Loan, cho biết trong chuỗi hoạt động Tết năm nay, LĐLĐ TP.HCM còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp đoàn viên, người lao động đón Tết ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn.