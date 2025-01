Tặng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn ở Đắk Nông 22/01/2025 21:40

Chiều 22-1, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa cùng các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên, trao tặng 64 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá gần 47 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, Trường tiểu học Hà Huy Tập, Trường tiểu học Trần Quốc Toản ở TP Gia Nghĩa.

Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: MQ

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa, đại diện ban giám hiệu các trường đã cảm ơn sự quan tâm của các cấp lãnh đạo ngành công an. Đặc biệt là tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông, các nhà hảo tâm đã kịp thời giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với các em học sinh; bảo đảm quyền lợi khám và chữa bệnh, nâng cao tỉ lệ bao phủ, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Trước đó, tháng 12-2024, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa, Công ty TNHH MTV Trang trại Đại Phát, các nhà hảo tâm trao tặng 60 thẻ bảo hiểm y tế, trị giá gần 44 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, Trường tiểu học Lê Hồng Phong, Trường tiểu học Thăng Long, Trường tiểu học N’Trang Long.

Tặng bảo hiểm y tế học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Nông. Ảnh: MQ

Được biết, từ tháng 12-2023 đến nay, thông qua thực hiện mô hình dân vận khéo xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp ngành GD&ĐT cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng trên 1.000 thẻ bảo hiểm y tế miễn phí (mỗi thẻ có giá trị sử dụng trong 12 tháng) với tổng trị giá gần 600 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của gần 60 trường học trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.