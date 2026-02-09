Chuyện về chú ngựa trắng 8 tuổi phục vụ du lịch giữa sông núi Phong Nha 09/02/2026 07:59

(PLO)- Nhiều du khách thích thú, chụp hình chung cùng chú ngựa 8 tuổi khi đến chơi tại một khu du lịch ở Phong Nha (tỉnh Quảng Trị); nhưng ít người biết được, phía sau những bức ảnh check-in là câu chuyện về sự cô độc của chú ngựa đáng yêu này.

Giữa không gian sông núi hữu tình ở một khu du lịch thuộc xã Phong Nha (tỉnh Quảng Trị), hình ảnh chú ngựa 8 tuổi hiền lành, đứng yên cho du khách chụp ảnh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt; mang lại sự thích thú cho du khách khi ghé thăm.

Du khách thích thú check-in cùng chú ngựa trắng ở Phong Nha.

Người gắn bó trực tiếp với chú ngựa ấy là ông Nguyễn Văn Tương (64 tuổi, xã Phong Nha). Suốt 2 năm qua, ông Tương vừa là người chăm sóc, vừa là người bạn thân thiết của chú ngựa và cả đàn cừu tại đây.

Mỗi ngày, công việc của ông Tương bắt đầu từ những việc rất đỗi giản dị, từ cho ngựa ăn cỏ, uống nước, tắm rửa, chải lông.

Ông Tương luôn tìm hiểu các loại thức ăn có nhiều dinh dưỡng để bổ sung cho chú ngựa trắng.

Ngoài ra, ông còn trực tiếp hướng dẫn du khách chụp ảnh, nhắc khách đứng sát 2 bên, giữ khoảng cách an toàn để chú ngựa đứng yên, tạo dáng.

“Khách rất thích chụp ảnh cùng nó, bởi nó là ngựa có dáng lùn, khác lạ so với các dòng ngựa khác. Nhiều gia đình đến đây cũng muốn cho con cái được trải nghiệm ngồi lên lưng ngựa như một người đua ngựa thực sự”, ông Tương chia sẻ.

Theo ông Tương, ban đầu chú ngựa được đưa từ vùng Tây Bắc về đây nên chưa quen với môi trường du lịch nên thường chạy nhảy, hí vang, khó đứng yên.

Chú ngựa trắng sống cùng đàn cừu trong khu du lịch.

Tuy nhiên, qua thời gian, bằng cách vuốt ve, tập cho quen với người và tập đứng yên nên chú ngựa dần trở nên hiền lành, nghe lời người chăm sóc.

Hiện nay, thức ăn chính của ngựa đa dạng như cỏ tươi, bột bắp, chuối xay và cám ngô. Ban ngày, chú ngựa đực này được thả chuồng để tự do ăn cỏ cũng như chạy nhảy nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ông Tương.

Cừu liên tục sinh sản nhưng chú ngựa trắng vẫn cô đơn một mình.

Khi du khách cần chụp ảnh thì ông Tương sẽ hướng dẫn và điều khiển ngựa nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Không chỉ có ngựa, khu du lịch còn nuôi thêm một đàn cừu khoảng 8 con để chú ngựa có bạn bè. Nhưng qua một thời gian, đàn cừu đã sinh đẻ nhiều lứa, sinh sôi nảy nở.

Chỉ còn chú ngựa đực vẫn một mình gặm cỏ, chờ đợi một người bạn tình để sánh đôi. Phía sau những khung hình đẹp, ít ai biết rằng chú ngựa 8 tuổi ấy đang sống một đời rất cô độc.

Dù Phong Nha có phong cảnh đẹp hữu tình nhưng bên trong chú ngựa đực vẫn cảm thấy cô đơn.

Cả khu du lịch rộng lớn, chỉ có một mình nó, không có ngựa cái, không có bạn đồng loại để cùng chạy nhảy hay sẻ chia bản năng tự nhiên. Đến mùa động dục, chú ngựa trầm hẳn xuống, không còn hí vang hay chạy nhảy như trước.

Nhiều lúc, nó chỉ đứng lặng, hướng ánh mắt về phía núi đá vôi trùng điệp, thỉnh thoảng phát ra tiếng hí ngắn, khàn, như một lời gọi không có hồi đáp.

Người chăm sóc hiểu rõ những khoảnh khắc ấy hơn ai hết. “Nhìn nó buồn thì thương lắm. Nó cũng là con vật, đến tuổi thì có nhu cầu, mà ở đây chỉ có một mình”, ông Nguyễn Văn Tương chậm rãi nói.

Mỗi năm, đàn cừu lại liên tục tăng số lượng từ 5 đến 7 con.

Ông Đinh Xuân Hậu, chủ nhân của chú ngựa cho biết, khoảng 3 năm trước, anh có mua hai chú ngựa từ vùng núi Tây Bắc về làm du lịch. Bởi khu vực nơi đây có đồng cỏ trải dài và một số địa hình đồi núi, phù hợp với điều kiện sống của ngựa.

Đồng thời, việc phát triển du lịch sinh thái nơi đây cũng không thể thiếu các loài động vật như ngựa, cừu, thỏ…

Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà sau một thời gian thì có một chú ngựa bộc lộ không được khoẻ nên anh phải chia tay nó.

Ông Tương xem đàn cừu và chú ngựa trắng là bạn của mình.

Và cứ thế, đến nay, khu du lịch của anh chỉ còn lại một chú ngựa duy nhất là chú ngựa màu trắng này.

Anh Hậu cũng chia sẻ, lý do anh mua ngựa đực về để làm du lịch bởi bản tính của con ngựa đực sẽ ôn hoà hơn ngựa cái; đặc biệt là những thời gian ngựa đến mùa sinh sản.

“Mình làm du lịch nên phải chọn chú ngựa đực để dễ chăm sóc và bảo đảm an toàn hơn. Ngựa cái, đến những ngày động dục của nó, tính khí rất thất thường, không đảm bảo an toàn cho người chăm sóc và du khách”, anh Hậu nói.

Trước việc chú ngựa đực đang lẻ loi một mình, anh Hậu cũng cho biết chưa có dự định để đưa chú ngựa khác về đây để bầu bạn cùng chú ngựa đực. Và cũng không tính đến, việc đưa ngựa cái vào khu du lịch để tăng trải nghiệm cho du khách.

Du khách ấn tượng với chú ngựa trắng bên cạnh khu vực đồi núi trập trùng.

Không ai dạy chú ngựa phải đứng yên cho du khách chụp ảnh trong những ngày như thế, nhưng rồi nó vẫn làm quen, vẫn ngoan ngoãn nghe theo sự hướng dẫn của con người.

Ở Phong Nha, chú ngựa ấy dường như đã đánh đổi bản năng tự nhiên để làm du lịch. Không bạn, không đàn, không tiếng hí gọi nhau giữa thảo nguyên, chỉ còn những buổi đứng yên giữa nắng gió, để lại cho du khách những nụ cười, những tấm hình đẹp.

Sự hy sinh ấy lặng lẽ đến mức nhiều người không nhận ra, nhưng chính điều đó lại làm cho hình ảnh chú ngựa giữa sông núi Phong Nha trở nên chạm hơn. Và rồi, câu chuyện nhỏ bé về chú như âm thầm góp phần tạo nên vẻ đẹp hiền hòa, nhân văn cho du lịch nơi đây.