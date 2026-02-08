TP.HCM: Người dân ấm lòng với các hoạt động chăm lo Tết 08/02/2026 21:24

(PLO)- Nhiều phường tại TP.HCM đã huy động nguồn lực xã hội để chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân đón Tết ấm áp thông qua các hoạt động và chương trình, từ gói bánh tét, bữa cơm nghĩa tình đến trao tặng các phần quà.

Ngày 8-2, tại Công viên Bình Phú, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Bình Phú tổ chức “Bữa cơm đoàn kết - Tết đoàn viên” với mong muốn chia sẻ yêu thương với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Chia sẻ tại chương trình, bà Phạm Hồng Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Phú, cho biết hoạt động được tổ chức nhằm tri ân các gia đình chính sách, chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là 44 công nhân thu gom rác trên địa bàn. Đây là lực lượng thầm lặng nhưng có vai trò quan trọng, góp phần giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp cho phường.

Đông đảo người dân tham dự chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Phú, với phương châm “Nhà nhà có Tết, người người có Tết”, không để ai bị bỏ lại phía sau, Mặt trận phường đã xây dựng 4 kế hoạch chăm lo Tết, triển khai đồng bộ từ phường đến 29 khu phố.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh, huy động sự chung tay của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, cán bộ, đảng viên và người dân.

Đối với trẻ em, phường đã chăm lo cho 97 em, gồm 52 em trong chương trình “Vòng tay yêu thương” và 45 em lớp học tình thương, với tổng kinh phí 171 triệu đồng; mức hỗ trợ từ 1,5–2 triệu đồng/em.

Đối với các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, khoảng 900 hộ thuộc nhiều diện được hỗ trợ từ 500.000 đến 1 triệu đồng/hộ, chia làm 3 đợt. Riêng trong đợt này, 500 hộ được chăm lo với mức 1 triệu đồng/hộ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao quà đến người dân. Ảnh: HẢI NHI

Bên cạnh đó, phường đã tổ chức bàn giao 2 căn “Nhà xuân” cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Dự kiến trong tháng 3-2026 sẽ khởi công thêm 3 căn nhà đại đoàn kết.

Ngoài nguồn lực chung của phường, Ban Công tác Mặt trận 29 khu phố còn chủ động vận động, phối hợp chăm lo thêm cho khoảng 600 hộ dân, với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng.

Dịp này, Ban tổ chức đã trao quà cho 44 công nhân thu gom rác có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường.

﻿ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc chúc Tết và lì xì đến người lao động. Ảnh: HẢI NHI

Nhận phần quà Tết từ địa phương, chị Lê Thị Hoa, công nhân thu gom rác đã gắn bó với công việc hơn 10 năm, cho biết đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn.

“Công việc của tụi tôi ít khi được nhắc đến, nên khi được địa phương quan tâm, ai cũng thấy ấm lòng, có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với nghề” - chị Hoa nói.

Cùng ngày, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ phường Sài Gòn tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” - Xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại ngày hội, ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sài Gòn, cho biết đây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần lấy người dân làm trung tâm trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Dịp này, phường Sài Gòn đã trao gần 530 phần quà Tết, với tổng kinh phí hơn 390 triệu đồng, đến các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người yếu thế trên địa bàn.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An tổ chức Ngày hội “Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình” Bính Ngọ 2026 với nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người dân, công nhân và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An, cho biết ngày hội là dịp để Mặt trận và các đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò kết nối, vận động nguồn lực xã hội cùng chăm lo cho người nghèo, công nhân xa quê và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An tặng quà cho người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: KHẢ DOANH

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao hơn 500 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ vé xe và quà Tết cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp gia đình. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động hơn 300 triệu đồng.

Được biết, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động chăm lo tại khu nhà trọ, bữa cơm sum vầy và trao hơn 600 phần bánh tét, bánh chưng cho người dân trên địa bàn.