Thưởng trà, xin quẻ đầu xuân tại chương trình Tết An Nhơn 08/02/2026 19:46

(PLO)- Chương trình giao lưu văn hoá Tết An Nhơn với chuỗi hoạt động như thưởng trà đầu năm, xin chữ, thư pháp, gieo quẻ đầu xuân, gói bánh chưng…

Ngày 8-2, tại phường An Nhơn, TP.HCM diễn ra chương trình giao lưu văn hoá Tết An Nhơn.

Chương trình giao lưu văn hoá Tết An Nhơn với nhiều hoạt động. Ảnh: AQ

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm, chương trình còn có sự tham gia và giao lưu các nhà nghiên cứu văn hoá, học giả cùng các nghệ sĩ.

Du khách tham gia gói bánh chưng tại chương trình. Ảnh: AQ

Tại đây, khách tham dự sẽ có dịp lắng nghe những chia sẻ liên quan nét đẹp văn hóa truyền thống, văn hóa Tết Việt xưa.

Chương trình còn có sự tham gia và giao lưu các nhà nghiên cứu văn hoá, học giả cùng các nghệ sĩ. Ảnh: AQ

Bà Nguyễn Hồng Hạnh (ngụ phường An Nhơn, TP.HCM) chia sẻ: "có được không gian để uống trà, lắng nghe các học giả kể chuyện về văn hóa truyền thống khiến giúp tôi thấy Tết vô cùng ý nghĩa.

Giữa nhịp sống đô thị, những không gian như Tết An Nhơn giống như một 'khoảng lặng' cần thiết. Thay vì chạy theo những hình thức giải trí náo nhiệt, tôi chọn ngồi lại thưởng trà, lắng nghe các học giả chia sẻ. Đây là dịp giúp người trẻ chúng tôi hiểu hơn về văn hóa của người Việt".