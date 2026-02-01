Thời điểm uống trà gừng để tăng trao đổi chất và đốt cháy calo hiệu quả 01/02/2026 15:33

Hiện chưa có nhiều nghiên cứu về thời điểm tối ưu để uống trà gừng nhằm tăng cường trao đổi chất. Tuy nhiên, các bằng chứng cho thấy các hợp chất trong gừng tương tác với thức ăn để ảnh hưởng đến tiêu hóa. Đây là yếu tố liên quan trực tiếp đến sức khỏe trao đổi chất.

Thời điểm uống trà gừng để tăng trao đổi chất và đốt cháy calo hiệu quả. Ảnh: AI.

Uống trà gừng trước hoặc trong bữa ăn giúp tăng trao đổi chất tốt nhất

Nghiên cứu chỉ ra trà gừng ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất khi uống trước bữa ăn. Tác dụng này liên quan đến các hợp chất trong gừng như gingerol và shogaol.

Kết quả một thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy uống trà gừng vào bữa sáng giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn sau khi ăn. Điều này thúc đẩy nhẹ quá trình trao đổi chất trong quá trình tiêu hóa. Một nghiên cứu khác chỉ ra việc tiêu thụ gừng trước bữa sáng giúp tăng sinh nhiệt và giảm cảm giác no ở nam giới.

Gừng tác động tích cực đến nhiều cơ chế chuyển hóa

Bên cạnh thời điểm sử dụng, gừng còn tác động tích cực đến trao đổi chất qua nhiều cơ chế khác. Nghiên cứu cho thấy bổ sung gừng giúp giảm lượng đường trong máu lúc đói và mức HbA1c. Đây là những chỉ số cho thấy khả năng chuyển hóa đường của cơ thể.

Bổ sung gừng hàng ngày trong 12 tuần giúp cải thiện đáng kể các chỉ số ở người mắc hội chứng chuyển hóa. Kết quả ghi nhận sự sụt giảm đường huyết lúc đói, cải thiện tình trạng kháng insulin, giảm triglyceride và cân nặng. Ngoài ra, chiết xuất gừng còn cải thiện phản ứng đường huyết sau bữa ăn.

Mẹo sử dụng gừng an toàn và hiệu quả

Người dùng nên sử dụng trà làm từ rễ gừng tươi để tận dụng tối đa lợi ích. Loại này có hương vị đậm đà và nồng độ các hợp chất hoạt tính sinh học cao hơn. Cách pha chế tốt nhất là ngâm củ gừng trong nước sôi khoảng 10 phút để các hợp chất được giải phóng hoàn toàn.

Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý tính điều độ. Tiêu thụ quá nhiều gừng có thể dẫn đến rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc kích ứng miệng và họng. Phụ nữ đang cho con bú cần thận trọng vì chưa có bằng chứng chắc chắn về sự an toàn.

Những người bị rối loạn tiểu cầu, trào ngược dạ dày thực quản hoặc đang điều trị bệnh mãn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.