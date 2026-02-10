Người dân TP.HCM thuê ghe ra giữa sông để thả cá tiễn ông Công, ông Táo 10/02/2026 14:07

(PLO)- Trưa 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), nhiều gia đình đã mang cá chép, lươn, rùa… đến khu vực ven sông Sài Gòn để phóng sinh, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo tín ngưỡng truyền thống. Bên cạnh những người tự tay thả cá gần bờ, không ít người dân thuê ghe đưa cá ra giữa sông với mong muốn cá có không gian rộng hơn để sinh tồn.

Hoạt động thả cá phóng sinh đã trở thành một phong tục, nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt với nhiều ước mong đón một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.

Ghi nhận tại chùa Diệp Pháp (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), nhiều người dân tập trung thả cá chép, phóng sinh rùa, lươn, chim... trong ngày 23 tháng Chạp. Lượng người thả cá giảm hẳn so với mọi năm và tập trung vào giờ trưa. Bên cạnh một số người tự tay phóng sinh cá thì nhiều người lại chọn cách thuê ghe mang cá ra giữa sông Sài Gòn để thả cá.

Gần giờ trưa, người dân bắt đầu tập trung về chùa Diệu Pháp, mang theo cá chép để phóng sinh.

Cá chép - con vật không thể thiếu trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời hàng năm. Hình ảnh “cá chép hóa rồng” tượng trưng cho ý chí vượt khó, sự kiên trì học tập, vươn tới thành công và những phẩm chất cao đẹp của con người.

Nhiều người chủ động mang cá trong xô nhựa, chậu tái sử dụng, hạn chế túi nilon... nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

Phóng sinh cá chép ngày 23 tháng Chạp không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn thể hiện tinh thần hướng thiện và những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

﻿ Chị Phương Thảo (phường Gia Định) ngồi ghe ra sông Sài Gòn thả cá chép: "Bình thường tôi và một số người bạn cũng hay đến chùa để phóng sinh cá. Riêng ngày hôm nay thì chọn cá Chép để tiễn ông Công, ông Táo để gìn giữ nét phong tục truyền thống lâu đời của ông cha".

Cá chép được lựa chọn phóng sinh có nhiều kích cỡ, số lượng... "Sau khi hoàn thành việc cúng ông Công, ông Táo tại nhà, tôi mang cá chép đến chùa Diệp Pháp để phóng sinh. Do chùa có vị trí gần nhà, cạnh sông Sài Gòn nên sẽ thuận tiện nhiều. Năm cũ bước qua, năm mới bước đến, mong cầu tất cả mọi người sẽ có nhiều sức khỏe và may mắn hơn" - Bà Đỗ Thị Kim Thanh (phường Bình Lợi Trung) gửi gắm.

﻿ ﻿ ﻿ Ngoài cá chép, lươn, rùa, ba ba cũng được nhiều người dân lựa chọn để phóng sinh.

Nhiều người còn chọn cách thuê ghe thuyền của người dân gần đó để vận chuyển số lượng lớn các loại cá ra giữa sông Sài Gòn để thả với mong muốn cá có không gian rộng hơn để sinh tồn.

Hoạt động phóng sinh cá tại chùa Diệu Pháp diễn ra trật tự, với những người đi ghe cũng được trang bị áo phao nhằm đảo bảo an toàn khi di chuyển ra sông.