Người dân TP.HCM thuê ghe ra giữa sông để thả cá tiễn ông Công, ông Táo

(PLO)- Trưa 10-2 (nhằm ngày 23 tháng Chạp), nhiều gia đình đã mang cá chép, lươn, rùa… đến khu vực ven sông Sài Gòn để phóng sinh, tiễn ông Công, ông Táo về trời theo tín ngưỡng truyền thống. Bên cạnh những người tự tay thả cá gần bờ, không ít người dân thuê ghe đưa cá ra giữa sông với mong muốn cá có không gian rộng hơn để sinh tồn.
Hoạt động thả cá phóng sinh đã trở thành một phong tục, nét đẹp văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt với nhiều ước mong đón một năm mới bình an, hạnh phúc và nhiều may mắn.
Ghi nhận tại chùa Diệp Pháp (phường Bình Lợi Trung, TP.HCM), nhiều người dân tập trung thả cá chép, phóng sinh rùa, lươn, chim... trong ngày 23 tháng Chạp. Lượng người thả cá giảm hẳn so với mọi năm và tập trung vào giờ trưa. Bên cạnh một số người tự tay phóng sinh cá thì nhiều người lại chọn cách thuê ghe mang cá ra giữa sông Sài Gòn để thả cá.
Nhiều người chủ động mang cá trong xô nhựa, chậu tái sử dụng, hạn chế túi nilon... nhằm góp phần bảo vệ môi trường.
Ngoài cá chép, lươn, rùa, ba ba cũng được nhiều người dân lựa chọn để phóng sinh.