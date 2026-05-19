Sỏi thận âm thầm phá hủy gần hết thận vì chủ quan không khám định kỳ 19/05/2026 16:04

Ngày 19-5, Bệnh viện An Bình (TP.HCM) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân NVT (65 tuổi) bị sỏi thận biến chứng nặng.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thận phải giãn lớn, chức năng suy giảm nghiêm trọng. Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận một khối sỏi san hô kích thước khoảng 40 mm chiếm gần toàn bộ hệ thống đài bể thận, kèm nhiều sỏi vụn rải rác khắp thận. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài đã dẫn đến thận ứ nước độ 4, làm mất gần như hoàn toàn cấu trúc bình thường của nhu mô thận.

Theo các bác sĩ, đây là hậu quả điển hình của sỏi thận diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Đáng lo ngại, ở giai đoạn đầu, bệnh nhân hầu như không có triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ đau lưng âm ỉ thoáng qua.

Bác sĩ Bệnh viện An Bình điều trị cho bệnh nhân sỏi thận biến chứng nặng. Ảnh: BVCC

ThS.BS CKI Trần Quốc Phong, Trưởng đơn vị Tiết niệu Bệnh viện An Bình, cho biết những trường hợp sỏi san hô lớn không chỉ gây đau mà còn âm thầm phá hủy chức năng thận theo thời gian. Khi sỏi chiếm toàn bộ hệ thống thu thập nước tiểu, dòng chảy bị cản trở kéo dài sẽ gây giãn thận, nhiễm trùng tái diễn và suy giảm chức năng lọc.

Điều nguy hiểm là nhiều bệnh nhân nghĩ không đau tức là chưa nặng. Nhưng thực tế có những quả thận bị phá hủy gần hoàn toàn mà người bệnh vẫn chỉ cảm thấy hơi mỏi lưng hoặc hoàn toàn không có triệu chứng.

Theo các chuyên gia tiết niệu, sỏi san hô là một trong những dạng sỏi nguy hiểm nhất vì có xu hướng phát triển lan rộng theo hệ thống đài thận, tạo thành cấu trúc giống nhánh san hô. Nếu không điều trị kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với suy thận, nhiễm trùng nặng, thậm chí nhiễm khuẩn huyết đe dọa tính mạng.

Trong trường hợp của bệnh nhân T, do tình trạng đã diễn tiến quá lâu nên việc điều trị trở nên phức tạp hơn nhiều so với các trường hợp phát hiện sớm. Nếu được phát hiện khi sỏi còn nhỏ, người bệnh có thể được can thiệp bằng các phương pháp ít xâm lấn như tán sỏi ngoài cơ thể, nội soi tán sỏi bằng laser hoặc nội soi thận qua da, giúp bảo tồn chức năng thận tốt hơn.

Hiện nay, sự phát triển của các kỹ thuật ít xâm lấn giúp việc điều trị sỏi thận an toàn và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Phần lớn bệnh nhân có thể hồi phục nhanh, giảm đau và rút ngắn thời gian nằm viện nếu được can thiệp đúng thời điểm.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là siêu âm hệ tiết niệu và kiểm tra chức năng thận ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng. Những dấu hiệu như đau lưng kéo dài, tiểu buốt, tiểu máu hoặc tiểu đêm nhiều lần không nên xem nhẹ.

Theo BS Phong, điều quan trọng nhất trong điều trị sỏi thận không phải chờ đến khi đau nhiều mới đi khám mà là phát hiện sớm trước khi thận bị tổn thương không hồi phục.

Sỏi thận hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện đúng thời điểm. Nhưng khi thận đã ứ nước nặng và mất cấu trúc, việc bảo tồn chức năng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.