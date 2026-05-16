Sở Y tế TP.HCM phát thông báo về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% 16/05/2026 14:28

Ngày 16-5, Sở Y tế TP.HCM phát đi thông báo liên quan việc thu hồi do vi phạm mức độ 3 của lô thuốc dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%.

Theo thông tin từ Cục Quản lý dược (Bộ Y tế), lô thuốc nhỏ mắt bị thu hồi thuộc sản phẩm dung dịch nhỏ mắt Natri clorid 0,9%, số giấy đăng ký lưu hành 893100060724, số lô 10370725, ngày sản xuất 14-7-2025, hạn dùng đến 14-1-2028.

Sản phẩm do Công ty cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic sản xuất.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy mẫu thuốc không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu "độ trong" được xác định là vi phạm mức độ 3 theo quy định của Bộ Y tế.

Bộ Y tế thu hồi toàn quốc lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% do Pharmedic sản xuất vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong. Ảnh: Internet

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô thuốc nói trên, đồng thời khẩn trương thực hiện thu hồi theo quy định.

Sở Y tế cũng đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu thông báo đến các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở y tế trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu hồi và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có và thông báo kết quả về Sở Y tế TP.HCM.

Sở Y tế giao Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Phòng Kiểm tra - Pháp chế kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này, xử lý những đơn vị vi phạm (nếu có) theo quy định hiện hành, đồng thời báo cáo về Cục Quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan.

Trước đó như PLO đưa tin, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lấy mẫu sản phẩm tại quầy thuốc Kim Liên, xã Trà Giang, để kiểm tra chất lượng.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy sản phẩm không đáp ứng các yêu cầu về chỉ tiêu độ trong, vi phạm mức độ 3.

Sau đó, Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM đã lấy mẫu bổ sung đối với lô thuốc nêu trên để đối soát. Kết quả phân tích cũng ghi nhận lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ trong.

Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty Pharmedic ngừng kinh doanh và thực hiện biệt trữ toàn bộ lô thuốc nêu trên. Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo chi tiết tình hình phân phối lô thuốc này tới các cơ sở bán buôn, nhà thuốc và các cơ sở khám chữa bệnh.

Đồng thời, công ty phải gửi thông báo thu hồi tới toàn bộ hệ thống phân phối, tổ chức tiếp nhận và thu hồi toàn bộ lô thuốc vi phạm trong thời hạn 30 ngày kể từ 11-5.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị các cơ sở bán buôn, bán lẻ và các chuỗi nhà thuốc dừng ngay kinh doanh, cung cấp cũng như cấp phát lô thuốc nhỏ mắt nói trên, nhanh chóng thu hồi để trả lại cho đơn vị cung ứng.

Các cơ sở khám chữa bệnh cùng người dân được khuyến cáo ngừng việc kê đơn và sử dụng sản phẩm thuộc lô bị thu hồi, thực hiện trả lại thuốc cho nơi đã cung cấp.

Sở Y tế các tỉnh, thành được yêu cầu tăng cường giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, đặc biệt tập trung lấy mẫu kiểm nghiệm đối với sản phẩm nằm trong diện bị thu hồi để đảm bảo an toàn cho người dùng.