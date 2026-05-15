Loạt quy định xử phạt trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ hôm nay 15-5 15/05/2026 10:33

(PLO)- Từ 15-5, nhiều quy định xử phạt mới trong lĩnh vực y tế chính thức được áp dụng, gồm hành vi ép uống rượu bia, hút thuốc lá điện tử, bán thuốc sai quy định, trốn đóng BHYT.

Từ hôm nay 15-5, Nghị định 90/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực.

Phạt tiền với hành vi ép uống rượu bia, hút thuốc lá sai quy định

Trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia, Nghị định quy định phạt tiền từ 1- 3 triệu đồng đối với hành vi ép buộc người khác uống rượu, bia. Hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu, bia bị phạt từ 500.000 - 1 triệu đồng.

Các cơ sở kinh doanh bán, cung cấp rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc không niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho đối tượng này bị phạt từ 1-3 triệu đồng.

Đối với thuốc lá, hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt từ 3-5 triệu đồng. Người có hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý (trừ trường hợp là người thân trong gia đình) bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Hành vi hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm bị phạt từ 200.000 - 500.000 đồng.

Hành vi ép buộc người khác uống rượu bia bị phạt từ 1-3 triệu đồng. (Ảnh minh hoạ: AI)

Xử phạt vi phạm về khám chữa bệnh và tiết lộ giới tính thai nhi

Nghị định quy định phạt tiền từ 7-15 triệu đồng đối với hành vi bắt mạch, siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi. Hành vi hành nghề bói toán để xác định giới tính thai nhi bị phạt từ 5-7 triệu đồng.

Về bảo vệ người hành nghề y, mức phạt từ 30-40 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự nhân viên y tế; hoặc hành vi đăng tải thông tin quy kết trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám chữa bệnh khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Hành vi không tôn trọng, không hợp tác với người hành nghề bị phạt từ 200.000 - 500.000 đồng.

Vi phạm trong kinh doanh dược và bán lẻ thuốc

Trong lĩnh vực dược, cơ sở bán lẻ thuốc có hành vi bán thuốc kê đơn khi không có đơn thuốc bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng. Hành vi thay thế thuốc đã kê trong đơn thuốc bằng một thuốc khác có cùng hoạt chất, cách dùng, liều lượng khi chưa có sự đồng ý của người mua bị phạt từ 3-5 triệu đồng.

Đối với hành vi mua, bán thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc đã hết hạn dùng, mức phạt được tính dựa trên giá trị hàng hóa, dao động từ 1-50 triệu đồng. Trường hợp vi phạm liên quan đến thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất, mức phạt được nhân đôi nhưng tối đa không quá 100 triệu đồng.

Các mức phạt liên quan đến BHYT

Đối với người sử dụng lao động, hành vi chậm đóng BHYT bị phạt tiền từ 1-35 triệu đồng. Hành vi trốn đóng BHYT (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) bị phạt từ 2-70 triệu đồng, tùy thuộc vào số lượng người lao động và giá trị vi phạm.

Trong hoạt động thanh toán và sử dụng quỹ, hành vi lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống để chiếm đoạt tiền BHYT bị phạt từ 200.000 - 20 triệu đồng. Hành vi thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT sai quy định (sai giá, sai chủng loại) gây thiệt hại cho quỹ BHYT bị phạt từ 1-50 triệu đồng.

Nghị định cũng áp dụng các chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi giữ thẻ BHYT của người khác trái quy định pháp luật. Đồng thời, hành vi không cung cấp, cung cấp sai lệch thông tin về đối tượng tham gia BHYT làm thiệt hại đến quỹ khám chữa bệnh BHYT bị phạt tiền từ 1-20 triệu đồng.