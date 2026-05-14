Chia sẻ xúc động của tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trong lễ nhậm chức 14/05/2026 13:21

(PLO)- "Bản thân tôi xuất thân từ một vùng đảo xa, tuổi thơ nhiều khó khăn và chưa từng nghĩ có ngày sẽ trở thành bác sĩ" - tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt chia sẻ.

Ngày 14-5, tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm BS CKII Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 24-4.

Chợ Rẫy là một hạt nhân quan trọng

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, sau gần 8 tháng được giao quyền điều hành bệnh viện, BS Việt đã thể hiện bản lĩnh, năng lực quản lý, duy trì đoàn kết nội bộ và từng bước tháo gỡ nhiều khó khăn tồn đọng sau đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao quyết định bổ nhiệm BS CKII Phạm Thanh Việt làm Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Bệnh viện Chợ Rẫy trong công tác chuyên môn, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, hồi sức tích cực, can thiệp chuyên sâu đã được triển khai hiệu quả, khẳng định uy tín của bệnh viện không chỉ trong nước mà còn với bệnh nhân quốc tế.

Nhắc lại giai đoạn khó khăn sau đại dịch COVID-19, Bộ trưởng cho biết thời điểm năm 2022, bệnh viện đối mặt với nhiều áp lực như thiếu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị và áp lực lớn lên đội ngũ y bác sĩ. Tuy nhiên đến nay, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và nhân viên y tế, nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, bệnh viện chuyển sang giai đoạn tập trung phát triển.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BVCC

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong bối cảnh hiện nay, lãnh đạo bệnh viện không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có năng lực quản trị, điều hành, thực hiện tốt công tác Đảng, chính quyền và các nhiệm vụ an sinh xã hội. Việc bổ nhiệm BS Phạm Thanh Việt được thực hiện đúng quy trình, nhận được sự tín nhiệm cao từ tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Trong thời gian tới, Bộ Y tế kỳ vọng Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục giữ vai trò bệnh viện chuyên sâu hàng đầu khu vực phía Nam, đi đầu trong đổi mới công nghệ, chuyển đổi số, triển khai bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử và phát triển mô hình bệnh viện thông minh.

Bà Lan cũng cho biết Bộ Y tế đang xây dựng đề án phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu và Chợ Rẫy sẽ là một trong những hạt nhân quan trọng của khu vực phía Nam. Bệnh viện cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cập nhật kỹ thuật tiên tiến, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và ứng dụng các công nghệ mới như công nghệ sinh học, tế bào gốc, công nghệ 3D trong điều trị.

“Bệnh viện cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, triển khai hiệu quả các dự án mở rộng và các cơ sở mới nhằm giảm tải, nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh. Đồng thời, tiếp tục chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao đời sống, chế độ cho đội ngũ y bác sĩ và tăng cường công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương” – bà Lan nhấn mạnh.

Lễ nhậm chức của BS CKII Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BVCC

Sẽ trở thành mô hình bệnh viện thông minh kiểu mẫu

Phát biểu tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm, BS CKII Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết việc được bổ nhiệm giữ cương vị mới là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước ngành y tế, tập thể bệnh viện và người dân.

Ông chia sẻ: "Bản thân tôi xuất thân từ một vùng đảo xa, tuổi thơ nhiều khó khăn và chưa từng nghĩ có ngày trở thành BS. Tuy nhiên, nhờ sự dìu dắt của ngành y tế và các thế hệ lãnh đạo, ông từng bước trưởng thành, từ BS điều trị đến lãnh đạo khoa, phó giám đốc bệnh viện, phụ trách điều hành và nay là Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy".

Theo BS Việt, đây không chỉ là dấu mốc nghề nghiệp mà còn là niềm tin rất lớn của Bộ Y tế và tập thể Bệnh viện Chợ Rẫy dành cho ông. Ông cho biết sẽ luôn ghi nhớ điều đó để nhắc mình phải nỗ lực nhiều hơn, sống và làm việc xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo và đồng nghiệp.

Tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Phạm Thanh Việt. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối của khu vực phía Nam, nơi nhiều thế hệ thầy thuốc đã cống hiến bằng trí tuệ, tâm huyết và sự hy sinh để xây dựng uy tín, thương hiệu và niềm tin trong lòng người dân. Vì vậy, việc kế thừa và phát huy truyền thống ấy là thử thách lớn nhưng cũng là động lực để tập thể bệnh viện tiếp tục phát triển.

“Sau gần 30 năm công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi may mắn được làm việc cùng nhiều người thầy tận tụy, đồng nghiệp trách nhiệm và luôn đổi mới. Chính tinh thần đoàn kết, học hỏi và cống hiến ấy đã tạo nên sức mạnh của bệnh viện hôm nay" - tân giám đốc bệnh viện chia sẻ.

Thời gian tới, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cam kết tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết; xây dựng bệnh viện phát triển bền vững; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, khám chữa bệnh.

BS Phạm Thanh Việt cho biết bệnh viện đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành mô hình bệnh viện thông minh kiểu mẫu, cùng với Bệnh viện Bạch Mai triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại trong toàn hệ thống y tế. Đồng thời, bệnh viện sẽ tiếp tục phát triển các kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm khu vực và quốc tế, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh sau điều trị.

Bệnh viện cũng sẽ tăng cường đào tạo, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các tỉnh thành khu vực phía Nam; xây dựng môi trường bệnh viện văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hướng đến mục tiêu “bệnh viện xanh - sạch - đẹp”.

Đặc biệt, tân giám đốc bệnh viện nhấn mạnh quyết tâm sớm đưa cơ sở Bệnh viện Chợ Rẫy 2 và dự án Bệnh viện Hữu nghị Việt - Nhật vào hoạt động theo chỉ đạo của Bộ Y tế nhằm giảm tải, nâng cao điều kiện khám chữa bệnh cho người dân.

“Tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp lãnh đạo và đồng nghiệp để cùng xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy phát triển bền vững, giữ vững vai trò bệnh viện tuyến cuối hàng đầu cả nước và là niềm tin của người dân khu vực phía Nam” – BS Phạm Thanh Việt nói.