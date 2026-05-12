Xúc động lá thư Giám đốc Sở Y tế TP.HCM gửi đội ngũ điều dưỡng 12/05/2026 16:59

(PLO)- "Điều dưỡng là lực lượng âm thầm nhưng không thể thiếu của hệ thống y tế.".

Nhân ngày Quốc tế Điều dưỡng 12-5, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đã có lá thư gửi đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên.

Thư gửi đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên của Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: SYT

Ngày Quốc tế Điều dưỡng (International Nurses Day – IND) được tổ chức thường niên vào ngày 12-5, nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của bà Florence Nightingale – biểu tượng của lòng nhân ái, sự tận tụy và tinh thần phụng sự không mệt mỏi.

Các điều dưỡng khoa Phẫu thuật tim Bệnh viện Chợ Rẫy bán hàng gây quỹ từ thiện. Ảnh: NVCC

Báo Pháp Luật TP.HCM xin được trích nguyên văn lá thư:

“Gửi đến Điều dưỡng, Ngành Y tế thành phố

Nhân Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5, Ngành Y tế TP.HCM trân trọng gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật viên chăm sóc trong toàn hệ thống y tế Thành phố.

Có những lúc người bệnh không nhớ tên bác sĩ điều trị, nhưng sẽ luôn nhớ người điều dưỡng đã thức trắng đêm theo dõi từng nhịp thở, động viên bằng một ánh mắt, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ trong những lúc khó khăn nhất.

Điều dưỡng là lực lượng âm thầm nhưng không thể thiếu của hệ thống y tế. Không chỉ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện, ngày nay đội ngũ điều dưỡng còn giữ vai trò rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, quản lý bệnh mạn tính, chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc liên tục tại địa bàn dân cư.

Một hệ thống y tế nhân văn không chỉ được tạo nên bởi kỹ thuật hiện đại, mà còn bởi sự tận tâm, kiên nhẫn và lòng yêu nghề của những người làm công tác chăm sóc.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sự trân trọng đến tất cả điều dưỡng - những người đang lặng thầm góp phần giữ gìn sự sống và mang lại niềm tin cho người bệnh mỗi ngày!

PGS.TS Tăng Chí Thượng"