Ca ghép tim xuyên Việt cứu sống chàng trai 23 tuổi bên bờ sinh tử 11/05/2026 18:14

(PLO)- Ca ghép tim xuyên Việt từ Quảng Ninh vào TP.HCM đã hồi sinh nam bệnh nhân 23 tuổi suy tim giai đoạn cuối, từng ngưng tim và phải duy trì sự sống bằng ECMO suốt nhiều ngày.

Ngày 11-5, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cho biết bệnh viện vừa thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt thứ 10, cứu sống nam bệnh nhân 23 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, phải duy trì sự sống bằng ECMO trong thời gian chờ ghép tạng.

Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy tim tiến triển nặng, phải sử dụng thuốc vận mạch liên tục và được đưa vào danh sách chờ ghép tim khẩn cấp của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép mô, bộ phận cơ thể người. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi chưa có tim hiến phù hợp.

Trước thời điểm ghép tim 8 ngày, bệnh nhân rơi vào tình trạng ngưng tim, các bác sĩ buộc phải triển khai ECMO để duy trì tuần hoàn và sự sống tạm thời.

Trái tim hiến vượt hơn 1.700 km kịp hồi sinh nam bệnh nhân 23 tuổi suy tim giai đoạn cuối. Ảnh: BVCC

Theo bệnh viện, tối 10-5-2026, trái tim hiến từ người cho chết não tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh tại TP.HCM sau hành trình vận chuyển xuyên Việt dài hơn 1.700 km.

GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược, Trưởng ê-kíp ghép tim, cho biết đây là ca ghép đặc biệt khó khăn do khoảng cách vận chuyển tạng rất xa, thời gian thiếu máu lạnh kéo dài có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hồi phục của tim sau ghép.

Sau khi hội chẩn và cân nhắc toàn diện, ê-kíp quyết định tiếp nhận tim hiến, đồng thời chủ động chuẩn bị các phương án hồi sức và hỗ trợ tuần hoàn nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho người bệnh trong và sau ghép.

Bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược thực hiện ca ghép tim xuyên Việt thứ 10. Ảnh: BVCC

Hành trình vận chuyển tạng được triển khai khẩn trương với sự phối hợp của nhiều đơn vị. Tim hiến được vận chuyển bằng đường hàng không từ Hải Phòng vào TP.HCM trong khoảng 2 giờ, sau đó được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường để đưa từ sân bay Tân Sơn Nhất về Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM chỉ trong 9 phút 34 giây.

Khi tim hiến được chuyển đến bệnh viện, người nhận đã được chuẩn bị sẵn trong phòng mổ. Khoảng 50 phút sau, tim hiến được ghép thành công và bắt đầu đập trở lại trong lồng ngực người bệnh.

Theo bệnh viện, thành công của ca ghép là kết quả của quá trình xây dựng, phát triển năng lực ghép tạng trong nhiều năm qua cùng sự phối hợp đồng bộ giữa các chuyên khoa như Phẫu thuật Tim mạch, Gây mê Hồi sức, Đơn vị Hồi sức sau ghép tạng và nhiều đơn vị liên quan.

Bệnh viện cũng ghi nhận và trân trọng nghĩa cử hiến tạng của gia đình người hiến, đồng thời cảm ơn sự phối hợp của Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh, lực lượng công an, cảnh sát giao thông, ngành hàng không và các đơn vị liên quan trong hành trình vận chuyển tạng xuyên Việt, góp phần giành lại cơ hội sống cho người bệnh.