Tìm thân nhân cho bệnh nhân đã tử vong 14/05/2026 13:53

Ngày 14-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bệnh nhân chưa xác định được danh tính, đã tử vong trong quá trình điều trị tại bệnh viện.

Theo thông báo, người bệnh là nam giới, khoảng 60 tuổi, chưa xác định được danh tính và địa chỉ cư trú. Hồ sơ bệnh án mang số 26.015190, mã y tế 701310.26090571.

Bệnh nhân được tiếp nhận vào lúc 20 giờ 46 phút ngày 18-3-2026.

Ảnh: BVCC

Trước đó, người này được xe cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Tân Định cấp cứu ngoại viện tại địa chỉ 409 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, sau đó chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng, theo dõi xuất huyết tiêu hóa do stress, toan chuyển hóa nặng và tăng kali máu.

Người bệnh được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc từ ngày 18-3-2026. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng, bệnh nhân đã tử vong vào lúc 21 giờ 19 phút ngày 22-3-2026 tại khoa này.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đến nay vẫn chưa xác định được thân nhân của người bệnh. Do đó, bệnh viện kính đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm, phối hợp tiếp nhận thi thể và hỗ trợ thực hiện các thủ tục mai táng theo quy định tại điểm b, khoản 2, điều 73 Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Đại diện bệnh viện bày tỏ mong muốn nhận được sự phối hợp của các cơ quan liên quan để việc xử lý được thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật.