Trường THPT Trần Nhân Tông và lộ trình kiến tạo tương lai cho học sinh 13/05/2026 16:27

(PLO)- Tọa lạc tại cửa ngõ phía Tây thành phố, Trường THPT Trần Nhân Tông khẳng định vị thế điểm sáng giáo dục với mô hình đào tạo toàn diện. Sự kết hợp giữa cơ sở vật chất hiện đại, chương trình ngoại ngữ bản xứ và các hoạt động thể chất đa dạng đã tạo nên bệ phóng vững chắc cho học sinh bứt phá.

Khởi nguồn từ tâm huyết của những người làm giáo dục, Trường THPT Trần Nhân Tông tại phường Bình Trị Đông không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là môi trường khơi mở đam mê. Tại đây, mỗi ngày đến trường là một hành trình khám phá đầy hứng khởi. Học sinh được trải nghiệm hệ thống phòng thí nghiệm, tin học hiện đại cùng các hoạt động thể chất thời thượng như Pickleball, bóng rổ và nghệ thuật Acoustic.

Với nỗ lực không ngừng, trường tự hào duy trì tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 100% cùng tỉ lệ đậu đại học danh tiếng tăng cao mỗi năm. Mô hình nội trú tại trường được ví như "ngôi nhà thứ hai", giúp các em rèn luyện nếp sống ngăn nắp, tính tự lập và kỷ luật cao, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho phụ huynh.