Thi tốt nghiệp THPT 2026: Thí sinh chọn lịch sử và vật lí tăng mạnh 06/05/2026 15:13

(PLO)- Bộ GD&ĐT công bố dữ liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026, cho thấy biến động rõ nét khi môn lịch sử, vật lí tăng mạnh, trong khi địa lí và ngoại ngữ giảm.

Ngày 6-5, Bộ GD&ĐT thông tin chi tiết về dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo môn thi.

Hai môn thi bắt buộc là toán và ngữ văn có số lượng thí sinh đăng ký lần lượt là 1.204.180 và 1.208.356 em.

Đối với các môn tự chọn, lịch sử là môn có lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao nhất so với năm 2025 với mức tăng 71.443 em. Cụ thể, số lượng thí sinh chọn thi môn lịch sử đã tăng từ 499.357 em của kỳ thi năm trước lên 570.800 em trong kỳ thi năm nay.

Môn vật lí cũng thu hút lượng lớn học sinh đăng ký tăng với mức tăng 35.332 em, tổng số thí sinh thi môn này tăng từ 354.298 em lên 389.630 em.

Ở chiều ngược lại, địa lí là môn học có lượng thí sinh sụt giảm mạnh nhất, từ 494.081 xuống còn 448.725 em, tương đương giảm 45.356 học sinh.

Môn ngoại ngữ cũng ghi nhận sự sụt giảm từ 364.979 em của năm 2025 xuống còn 347.455 em trong năm 2026, giảm 17.524 thí sinh.

Môn sinh học giảm từ 72.669 em xuống 70.303 em, tương đương giảm 2.366 học sinh.

Chi tiết về dữ liệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo môn thi.

Dựa trên dữ liệu thu thập được, Bộ GD&ĐT nhận định xu hướng lựa chọn môn thi năm nay cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh tới các lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Tính đến 17 giờ ngày 5-5, thời hạn đăng ký dự thi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên toàn quốc là 1.223.776 em. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, thí sinh đang học lớp 12 chiếm 1.159.932 em, tương đương tỉ lệ 94,78%. Số lượng thí sinh tự do đăng ký dự thi là 63.844 em, chiếm tỉ lệ 5,22%.

7.952 thí sinh đăng ký dự thi thuộc diện được miễn thi môn ngoại ngữ, chiếm tỉ lệ 0,65% trên tổng số thí sinh.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12-6, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Kết quả thi dự kiến được công bố ngày 1-7.