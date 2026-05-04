Bộ GD&ĐT thông tin về sách khoa dùng chung từ năm học 2026-2027 04/05/2026 20:41

(PLO)- Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định, bộ sách giáo khoa thống nhất dùng chung không có nghĩa là chỉ dạy và học kiến thức trong đó.

Tới 4-5, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đã đặt câu hỏi liên quan đến lộ trình thực hiện một bộ sách giáo khoa (SGK) dùng chung.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng trả lời: Chúng ta đang thực hiện chủ trương một chương trình nhiều bộ SGK và cụ thể là ba bộ SGK theo chủ trương xã hội hóa, đó là Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Song, theo Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo và Nghị quyết 281 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71, từ năm học 2026-2027 phải thực hiện thống nhất ngay một bộ SGK.

"Như vậy chỉ còn vài tháng thôi. Trong khi đó, không thể biên soạn một bộ sách mới bởi biên soạn một bộ sách phải mất 2-3 năm với số lượng tác giả rất lớn”, Thứ trưởng nói.

Chính vì vậy, từ cuối năm 2025, Bộ GD&ĐT đã thành lập tổ nghiên cứu và tham khảo ý kiến của các Sở GD&ĐT, chuyên gia và ban hành các nguyên tắc. Từ đó đi đến thống nhất, chọn một trong ba bộ sách đang lưu hành trên thị trường, cụ thể là bộ Kết nối trí thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Ngày 26-12-2025, Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT đã phê duyệt đây là một bộ SGK thống nhất trong toàn quốc kể từ năm học 2026-2027.

“Chúng ta dạy và học theo chương trình làm trọng tâm, còn SGK là học liệu. Vì thế với những bộ sách khác, chúng ta không nên lãng phí”, Thứ trưởng nói.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT đã hiệu chỉnh bộ SGK Kết nối trí thức với cuộc sống để phù hợp với địa giới hành chính, chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó, chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam in ấn, phát hành sách đảm bảo trước năm học. Muộn nhất là 20 ngày trước khi bước vào năm học phải có đầy đủ SGK cho các trường và cho giáo viên.

"Đến thời điểm hiện tại, 5/7 khu vực phát hành đã nhập kho giá sách và công bố giảm giá sách trung bình 13,3%", đại diện Bộ GD&ĐT thông tin.

Bên cạnh đó, Bộ đã chỉ đạo tập huấn cho giáo viên để sử dụng bộ SGK thống nhất trên nguyên tắc không tập huấn tràn lan, lãng phí thời gian, của cải, vật chất; chỉ tập huấn những vấn đề mà giáo viên thấy vướng mắc, cần giải đáp.

“Đương nhiên đây không phải vấn đề trở ngại mà nguyên tắc đã là giáo viên thì bộ sách nào cũng có thể dạy được. Bắt đầu vào năm học mới này là chúng ta thống nhất một bộ SGK, đảm bảo theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 281 của Chính phủ”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Về điều chỉnh chương trình và cơ cấu các môn học, Thứ trưởng cho biết về mặt khoa học giáo dục, khoa học chương trình, tuổi thọ một chương trình thường là từ 12-15 năm, sau thời gian này mới thay đổi tổng thể chương trình.

Tuy nhiên, hằng năm Bộ GD&ĐT vẫn phát triển bằng cách rà soát các chương trình. Từ đó có các chỉ đạo về chuyên môn.

“Từ lâu rồi Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Sở GD&ĐT cũng như các trường, giáo viên, hiệu trưởng tổ chức các chương trình giáo dục của trường mình theo khung chương trình. Trên cơ sở đó tối thiểu phải đảm bảo khung chương trình giáo dục phổ thông”.

Ngoài ra, tùy từng trường, từng lớp, từng học sinh có thể nâng cao hơn thì có thể xây dựng các chương trình phù hợp. Đặc biệt, Bộ GD&ĐT đã tinh chỉnh, bổ sung, cập nhật những nội dung theo Nghị quyết 71 nêu, đó là từng bước tăng thời lượng các môn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục Stem và giáo dục về chuyển đổi số, giáo dục AI.

“Vừa qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư và có chỉ đạo hướng dẫn dạy thí điểm giáo dục AI cho học sinh phổ thông và tăng cường giáo dục kỹ năng sống, giáo dục văn hóa văn học nghệ thuật cho học sinh. Việc này nhằm vừa đảm bảo chuẩn đầu ra với chương trình giáo dục phổ thông vừa không quá tải với học sinh”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT khẳng định những chương trình giáo dục phổ thông sẽ tiếp tục được nghiên cứu, có thể đẩy nhanh, sớm hơn để cập nhật diễn biến của thế giới.

Khẳng định chương trình phải có tính ổn định và đảm bảo được đầu ra, Thứ trưởng cho rằng quan trọng nhất là đổi mới phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là dạy cho người học khả năng tự học. Có như vậy, sự thích ứng của học sinh ở mọi chương trình, mọi bộ sách mới phù hợp.

“Một bộ SGK thống nhất dùng chung không có nghĩa chỉ dạy và học trong bộ sách đó. SGK chỉ là học liệu, chúng ta cũng có thể tham khảo ở những bộ sách hiện nay mà không phải là sách thống nhất dùng chung. Cạnh đó, có thể lấy tư liệu ở sách, báo… để giảng dạy, làm phong phú thêm kiến thức. Việc này cũng phù hợp với chuyển từ dạy kiến thức là chính sang dạy kỹ năng, từ đó hình thành phẩm chất, năng lực cho học sinh”, Thứ trưởng nói thêm.