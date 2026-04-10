Xã đầu tiên trên cả nước cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho học sinh 10/04/2026 12:19

(PLO)- Xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) trở thành xã đầu tiên trên cả nước thực hiện chính sách cung cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn thể học sinh các cấp.

Sáng 10-4, UBND xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quyết định thực hiện chính sách cung cấp sách giáo khoa (SGK) miễn phí cho học sinh trên toàn xã từ năm học 2026 – 2027.

Đây là nỗ lực, quyết tâm của cấp uỷ, chính quyền xã Hoà Vang nhằm cụ thể hoá và đưa Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo đi vào thực tế cuộc sống gắn với mục tiêu xây dựng xã gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và Sở GDĐT trao sách giáo khoa miễn phí cho học sinh tại xã Hòa Vang. Ảnh: TẤN VIỆT

Hoàn thành sớm 4 năm so với yêu cầu của Nghị quyết 71

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Phú Nguyện, Chủ tịch UBND xã Hòa Vang cho hay, Hòa Vang là một xã còn nghèo, người dân còn khó khăn.

Ngay sau ngày tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, UBND xã Hòa Vang đã phát động xây dựng mô hình tủ SGK dùng chung. Mục tiêu là huy động nguồn lực để cung cấp SGK miễn phí cho học sinh, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho người dân và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cộng đồng xã hội.

Xã đã huy động được 551 triệu đồng và 6.262 quyển SGK, đặt tại thư viện các trường thuộc xã để cho học sinh mượn trong năm học 2025 - 2026.

Ngay sau đó, Bộ Chính trị có Nghị quyết 71, đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 cung cấp SGK miễn phí cho học sinh. UBND xã Hòa Vang tiếp tục huy động được gần 1,5 tỉ đồng để mua thêm 74.676 quyển SGK các loại.

Tổng cộng số SGK trang bị cho thư viện các trường đến nay là 91.060 quyển. Con số này đủ để cung cấp miễn phí cho gần 7.000 học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT của sáu trường và một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn xã.

Như vậy, xã Hòa Vang đã đảm bảo đáp ứng 100% nhu cầu SGK của học sinh trên địa bàn xã kể từ năm học 2026 – 2027. Hòa Vang là xã đầu tiên trong cả nước thực hiện chính sách này, hoàn thành sớm bốn năm so với mục tiêu của Nghị quyết 71.

“Mỗi cuốn sách các em giữ gìn sạch đẹp hôm nay chính là món quà ý nghĩa dành cho đàn em thân yêu ngày mai. Khi các em biết quý trọng, giữ gìn tài sản công, tài sản tri thức thì các em mới xứng đáng là tấm gương tốt, người con ngoan trong gia đình, người học sinh giỏi trong nhà trường, người công dân tốt trong một xã hội văn minh”, ông Nguyện nói với các em học sinh dự lễ.

Học sinh tiểu học tại xã Hòa Vang mừng rỡ với bộ sách giáo khoa mới miễn phí. Ảnh: TẤN VIỆT

Niềm vui lớn với học sinh và phụ huynh

Nhận bộ SGK mới trên tay, nhiều em học sinh mừng rỡ với từng quyển sách tinh tươm, còn thơm mùi mực.

Bảo Nguyên, học sinh lớp 8 Trường THCS Ông Ích Đường cho hay không còn lo phải đi xin lại SGK cũ của các anh chị học trước.

“Học bằng SGK mới ai cũng vui, ba mẹ cũng đỡ tiền mua sách mới mỗi năm học. Cảm ơn các bác, các cô, các chú nhà hảo tâm đã tài trợ SGK cho chúng em”, Bảo Nguyên chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện hội phụ huynh Trường tiểu học An Phước, đây là một quyết định nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, TP và xã Hòa Vang đối với công cuộc phát triển giáo dục đào tạo.

“Xã Hòa Vang vẫn còn rất nhiều gia đình khó khăn, việc cung cấp SGK miễn phí là một niềm vui lớn, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của chính quyền địa phương”, ông Hùng nói.

Trao đổi với PV, ông Trần Anh Tuấn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh, giáo dục là quốc sách hàng đầu. Chăm lo cho giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Theo ông Tuấn, Đà Nẵng sau sáp nhập có địa bàn rộng lớn, hội đủ các địa hình đồi núi, trung du, đồng bằng, đô thị, hải đảo. TP đang quan tâm rất lớn cho giáo dục. Tuy nhiên phải nhìn nhận hạ tầng và các điều kiện khác vẫn còn nhiều khó khăn, trở ngại; còn nhiều vùng điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Việc cung cấp SGK miễn phí trên địa bàn xã Hòa Vang là quyết tâm rất lớn của chính quyền địa phương. Đây không chỉ là hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị mà còn tạo điều kiện chăm lo cho học sinh, nhất là học sinh trong các gia đình khó khăn.