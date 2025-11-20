Ngày Nhà giáo Việt Nam giữa mưa lũ của thầy giáo vùng cao Đà Nẵng

Trong những ngày cả nước hướng về thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, miền Trung nói chung và Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.
Giữa mưa lũ của miền Trung, nhiều người thầy, người cô đã có cho mình ngày Tết của Nghề đầy đặc biệt khi phải trèo từng quả đồi, lội qua những vũng bùn lầy sạt lở để đến điểm trường.
Trong đó phải kể đến thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Lĩnh, TP Đà Nẵng) kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My.
Trên trang cá nhân hơn 16.000 lượt theo dõi của mình, thầy Vỹ đăng tải hình ảnh cùng loạt video ngắn bản thân ôm những đoá hoa hồng lội qua con dốc ngắn cùng bùn lầy vùng núi cao của Quảng Nam (cũ) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.
Dù phải lội qua những con dốc với bùn lầy khó nhọc thế nhưng trên gương mặt của người thầy giáo vùng cao vẫn nở nụ cười tươi. Dường như đó trở thành điều quen thuộc sau hơn 25 năm bám trụ tại mảnh đất của thầy Nguyễn Trần Vỹ.
Trước đó vào ngày 15-11, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã cùng 59 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước đã gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Tại đây, không chỉ được biểu dương những nỗ lực, cống hiến và tấm gương điển hình trong đội ngũ nhà giáo, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ cùng các cô Dương Kim Ngân (Tuyên Quang), cô Hà Thị Thuận (Sơn La) đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp khi công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Thầy Vỹ cũng những cô giáo vùng cao là những người băng rừng, lội suối, cắm bản nhiều năm, vận động từng học sinh ra lớp, kiên trì gieo chữ ở nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Các tấm gương được nhắc đến như minh chứng sinh động cho sự tận tâm và ý chí vượt khó của đội ngũ nhà giáo.
Thầy Nguyễn Trần Vỹ, con cả trong gia đình nghèo ở Bắc Trà My, Quảng Nam (cũ), là Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Vừ A Dính.
Sau khi tốt nghiệp, anh về dạy học tại xã Trà Mai (nay là xã Nam Trà My) nơi điều kiện trường lớp rất khó khăn. Mặc dù ban đầu muốn bỏ nghề, nhưng tình yêu với học trò và sự cống hiến của người dân vùng cao đã khiến anh quyết tâm gắn bó lâu dài.
Ngoài công việc giảng dạy, anh còn thành lập Câu lạc bộ Kết nối yêu thương, kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ xây dựng trường học cho học sinh vùng cao. Câu lạc bộ đã xây dựng nhiều điểm trường kiên cố, giúp cải thiện môi trường học tập cho học sinh.
Nhờ những hoạt động thiện nguyện và những bài đăng kêu gọi ủng hộ, anh Vỹ và câu lạc bộ đã xây dựng 13 điểm trường trong vòng 27 tháng, mang lại nhiều hy vọng cho học sinh nghèo khó tại huyện Nam Trà My (cũ).
Trong 5 năm gần đây, thầy Vỹ đã vận động, kết nối xây dựng 15 điểm trường với 28 phòng học và 15 nhà công vụ cho giáo viên, trị giá khoảng 8,5 tỷ đồng; xây dựng 21 cây cầu treo qua suối cho học sinh đi lại mùa mưa lũ tương đương 3 tỷ đồng; xây 23 căn nhà cho học sinh nghèo tương đương 2,3 tỷ đồng; tặng 1.600 phần học bổng và trang thiết bị dạy học cho học sinh; khoan 6 giếng nước và 8 hệ thống lọc nước các trường tương đương 1,1 tỷ đồng.