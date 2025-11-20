Ngày Nhà giáo Việt Nam giữa mưa lũ của thầy giáo vùng cao Đà Nẵng 20/11/2025 10:56

(PLO)- Dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, giữa mưa lũ, hình ảnh thầy Nguyễn Trần Vỹ ôm những đóa hoa hồng, lội qua con dốc đầy bùn lầy để đến điểm trường thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trong những ngày cả nước hướng về thầy cô nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, miền Trung nói chung và Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Giữa mưa lũ của miền Trung, nhiều người thầy, người cô đã có cho mình ngày Tết của Nghề đầy đặc biệt khi phải trèo từng quả đồi, lội qua những vũng bùn lầy sạt lở để đến điểm trường.

Trong đó phải kể đến thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Ngọc Linh (xã Trà Lĩnh, TP Đà Nẵng) kiêm chủ nhiệm Câu lạc bộ Kết nối yêu thương Nam Trà My.

Video thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ ôm hoa hồng lội bùn được đăng tải hôm 19-11. Video: FBNV

Trên trang cá nhân hơn 16.000 lượt theo dõi của mình, thầy Vỹ đăng tải hình ảnh cùng loạt video ngắn bản thân ôm những đoá hoa hồng lội qua con dốc ngắn cùng bùn lầy vùng núi cao của Quảng Nam (cũ) đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Đoạn đường lầy lội trở thành thân quen của người thầy bám trụ mảnh đất Trà My.

Dù phải lội qua những con dốc với bùn lầy khó nhọc thế nhưng trên gương mặt của người thầy giáo vùng cao vẫn nở nụ cười tươi. Dường như đó trở thành điều quen thuộc sau hơn 25 năm bám trụ tại mảnh đất của thầy Nguyễn Trần Vỹ.

Người thầy giáo lấm lem bùn đất vượt những đoạn đường lầy lội. Ảnh: FBNV

Trước đó vào ngày 15-11, thầy Nguyễn Trần Vỹ đã cùng 59 nhà giáo tiêu biểu đại diện cho hơn 1,6 triệu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trên cả nước đã gặp mặt Thủ tướng Phạm Minh Chính tại trụ sở Chính phủ nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Tại đây, không chỉ được biểu dương những nỗ lực, cống hiến và tấm gương điển hình trong đội ngũ nhà giáo, thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ cùng các cô Dương Kim Ngân (Tuyên Quang), cô Hà Thị Thuận (Sơn La) đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận những đóng góp khi công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ (thứ 4 từ trái sang) tại buổi gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: FBNV

Thầy Vỹ cũng những cô giáo vùng cao là những người băng rừng, lội suối, cắm bản nhiều năm, vận động từng học sinh ra lớp, kiên trì gieo chữ ở nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Các tấm gương được nhắc đến như minh chứng sinh động cho sự tận tâm và ý chí vượt khó của đội ngũ nhà giáo.