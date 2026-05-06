Công an TP.HCM bắt cặp vợ chồng thuê 11 người Bangladesh quá hạn tạm trú làm việc 06/05/2026 08:33

(PLO)- Công an TP.HCM xác định bị can Linh và Hiên thuê chỗ ở, trả lương cho 11 người Bangladesh dù biết nhóm này đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Ngày 6-5, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Vy Văn Linh (38 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và vợ là Trần Thị Hiên (38 tuổi, kế toán công ty) để điều tra về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện một căn hộ trên đường DH604, khu phố 1B có nhiều người nước ngoài nghi vấn vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh.

2 bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Lúc 20 giờ ngày 28-11-2025, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đột xuất căn hộ này, phát hiện 11 người mang quốc tịch Bangladesh không khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực theo yêu cầu. Trong số này có 10 người đã quá hạn tạm trú.

Quá trình điều tra xác định Linh và Hiên biết rõ tình trạng cư trú trái phép của những người này nhưng vì vụ lợi vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, bố trí phương tiện đưa đón hằng ngày, thuê làm việc và trả lương.

Cơ quan công an xác định hành vi của hai bị can đã vi phạm quy định về tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Công an đã khởi tố hai người này về tội tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, tổ chức và doanh nghiệp cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Các doanh nghiệp khi sử dụng lao động là người nước ngoài phải thực hiện đầy đủ thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu vi phạm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định.