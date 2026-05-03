Sắp có tỉ lệ chọi lớp 10 tại TP.HCM: 'Quay xe' nguyện vọng hay giữ vững lựa chọn? 03/05/2026 14:26

(PLO)- Nhiều nhà quản lý khuyên việc điều chỉnh nguyện vọng nên dựa trên sự phân tích giữa năng lực thực tế và chỉ tiêu của các trường, tránh tâm lý đám đông khi thấy tỉ lệ chọi biến động.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu vào lớp 10 vào tối 29-4.

Theo kế hoạch, chậm nhất 16 giờ ngày 4-5, Sở GD&ĐT TP.HCM sẽ công bố số liệu tổng hợp thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào từng trường THPT công lập.

Thí sinh đối chiếu chỉ tiêu và số lượng đăng ký sẽ ra tỉ lệ chọi của từng trường. Sau đó học sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng.

Một tiết ôn tập của cô trò Trường THCS Quang Trung, phường Gò Vấp. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cơ hội cuối để thay đổi nguyện vọng

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, từ 14 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký.

Ở giai đoạn này, hệ thống chỉ cho phép điều chỉnh nguyện vọng hoặc thứ tự ưu tiên. Thí sinh tuyệt đối không được thêm mới hoặc loại bỏ mình khỏi danh sách dự thi nếu giai đoạn 1 chưa đăng ký. Ví dụ nếu không đăng ký thi chuyên ở giai đoạn 1, thí sinh sẽ không thể bổ sung nguyện vọng chuyên ở giai đoạn sau.

Một điều đáng lưu ý, năm nay học sinh lớp 9 kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng (giai đoạn 1) trước khi Sở GD&ĐT TP.HCM công bố chỉ tiêu vào lớp 10 của từng trường. Trong khi đây là một trong những tiêu chí để các em đăng ký chọn trường. Điều đáng nói, năm nay TP.HCM tăng mạnh chỉ tiêu vào lớp 10. Trong các trường THPT công lập, chỉ có 4 trường giảm, còn lại giữ nguyên hoặc tăng chỉ tiêu so với năm ngoái. Đặc biệt có 15 trường tăng chỉ tiêu đột biến, cụ thể tăng 6 lớp so với năm 2025.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT TP.HCM cũng vừa bổ sung thêm 5 trường THPT công lập trên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 vào giai đoạn 2. Các trường gồm Trường THPT Phường Phú Mỹ, THPT phường Tân Phú, TH-THCS và THPT phường Thới An, THPT phường Dĩ An và THPT Phường Đông Hưng Thuận. Việc có thêm 5 ngôi trường mới đưa vào hoạt động năm học tới mở ra nhiều cơ hội để học sinh vào công lập.

Những thay đổi trên đã cho thấy trong giai đoạn 2, học sinh cần phải nghiên cứu và tham khảo thật kỹ để có sự điều chỉnh phù hợp nhằm chắc suất vào lớp 10 công lập.

Học sinh lớp 9 tại TP.HCM đang tăng tốc ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10 sắp tới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Cân nhắc khi điều chỉnh nguyện vọng

Nguyễn Hương Giang, học sinh lớp 9 Trường THCS Quang Trung (phường Gò Vấp), cho biết em đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phú Nhuận, nguyện vọng 2 Trường THPT Nguyễn Trung Trực và nguyện vọng 3 là Trường THPT Gò Vấp.

“Em đã căn cứ vào học lực của bản thân và điểm thi của trường để đăng ký nguyện vọng. Đồng thời, em cũng tham khảo thêm ý kiến từ thầy cô” - Giang nói.

Giang cho biết ngay khi Sở GD&ĐT công bố tỉ lệ chọi, em sẽ cân nhắc thật kỹ trước khi thay đổi.

“Nếu số lượng đăng ký vượt quá cao so với chỉ tiêu, khoảng từ 1.500 đến 2.000 thí sinh, em mới cân nhắc chuyển đổi sang trường khác. Ngược lại, nếu số lượng ở mức vừa phải, em không thay đổi. Đây là ngôi trường mơ ước nên nếu tỉ lệ chọi không quá đột biến, em vẫn sẽ giữ nguyên vì tự tin vào khả năng của mình, đặc biệt là ở môn Tiếng Anh” - Giang nói.

Thời gian này, cô T.Q, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 tại một trường THCS ở phường An Hội Đông cũng đang nghiên cứu chỉ tiêu từng trường để hướng dẫn học sinh điều chỉnh.

“Năm nay, trên địa bàn có Trường THPT Trần Hưng Đạo tăng tới 90 chỉ tiêu, thêm cơ hội cho các em. Bên cạnh đó, phường Thới An và phường Đông Hưng Thuận có thêm 2 ngôi trường mới đưa vào sử dụng từ năm học tới. Tôi sẽ hướng học sinh đăng ký vào những trường này để tăng cơ hội trúng tuyển” - cô Q chia sẻ.

Trường THPT phường Đông Hưng Thuận được xây dựng đối diện với Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ (phường Đông Hưng Thuận).

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Hiệu trưởng cho hay, nhiều phụ huynh đã mong chờ ngôi trường này từ lâu và việc trường chính thức có tên trên hệ thống tuyển sinh năm nay là một bất ngờ đầy may mắn.

Bà Nhung cho hay tiêu chí để chọn trường, ngoài việc quan tâm đến chất lượng thì khoảng cách địa lý từ nhà đến trường rất quan trọng bởi các con sẽ theo học suốt 3 năm. Chọn trường có điều kiện đi lại thuận lợi giúp học sinh có thêm thời gian tập trung cho việc học, đồng thời phụ huynh cũng giảm bớt áp lực đưa đón.

“Việc thành lập Trường THPT phường Đông Hưng Thuận không chỉ giải quyết nhu cầu tại chỗ mà còn giảm tải cho cả cụm khu vực. Với quy mô lớn và vị trí giao thông thông thoáng, ngôi trường này được kỳ vọng sẽ tiếp nhận lượng lớn học sinh từ nhiều trường THCS trên địa bàn và các khu vực lân cận. Hiện giáo viên chủ nhiệm đang ra sức tuyên truyền để phụ huynh, học sinh nắm rõ. Căn cứ vào sức học, học sinh có thể đăng ký dự thi vào ngôi trường này, tránh phải lựa chọn trường xa, đi lại vất vả” - bà Nhung khuyên.

Giáo viên Trường THCS Nguyễn Hiền, phường Tân Thới Hiệp tư vấn cho phụ huynh về cách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Ông Định Văn Trịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền (phường Tân Thới Hiệp) đánh giá việc đưa vào hoạt động các ngôi trường tại khu vực chịu áp lực về học sinh là một chủ trương đúng đắn nhằm giải quyết chỗ học. Tuy nhiên, vì là ngôi trường hoàn toàn mới, chưa có dữ liệu về mô hình đào tạo thực tế nên phụ huynh cần có sự tính toán kỹ lưỡng khi điều chỉnh nguyện vọng từ chiều ngày 4-5.

Theo ông Trịnh, đối với những học sinh có lực học ở mức khá trở xuống, nên xem xét thay đổi nguyện vọng 2 vào trường mới này, đặc biệt là những em cư trú gần địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Thay vì đăng ký các nguyện vọng xa nhà như trước đây, việc chọn một ngôi trường gần nhà sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong quá trình học tập suốt 3 năm.

Thứ hai, với những học sinh chưa thực sự tự tin về năng lực hoặc muốn chắc suất một chỗ học công lập, có thể cân nhắc đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này để giảm bớt áp lực cạnh tranh tại các trường khác.

“Quan trọng nhất vẫn là năng lực của học sinh. Tỉ lệ chọi chỉ là một yếu tố mang tính tham khảo, không quyết định hoàn toàn kết quả. Nếu các em có năng lực tốt, học lực vững và sự tự tin thì không cần quá lo lắng về các con số này” - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Hiền khẳng định.