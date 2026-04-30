Giáo dục

TP.HCM tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

(PLO)- Tất cả các trường THPT đều tăng hoặc giữ nguyên chỉ tiêu lớp 10 so với năm ngoái, chỉ 4 trường giảm nhẹ.
Tối ngày 29-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 181 trường công lập.

Một giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu, đồng nghĩa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 công lập.

Tại khu vực 1 (TP.HCM), tất cả các trường đều ổn định hoặc tăng chỉ tiêu lớp 10 so với năm 2025. Trong đó, Trường THPT Phước Kiển là ngôi trường tăng mạnh chỉ tiêu lớp 10 so với năm ngoái, với 375 chỉ tiêu.

Kế đến là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Võ Trường Toản và Trường THPT Hồ Thị Bi. Ba trường này mỗi trường tăng 315 chỉ tiêu.

Ở chiều ngược lại, chỉ có hai trường giảm chỉ tiêu là Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic (-10) với Trường Trung học thực hành (thuộc Đại học Sư phạm ) giảm 30 chỉ tiêu.

Tại khu vực II (khu vực Bình Dương cũ), các trường đều tăng chỉ tiêu hoặc giữ ổn định so với năm trước. Tăng mạnh nhất là Trường THPT Thái Hoà với 365 chỉ tiêu so với năm 2025.

Tại khu vực này, chỉ duy nhất Trường THPT Nguyễn An Ninh giảm chỉ tiêu so với năm trước (-20)

Tại khu vực 3, chỉ tiêu lớp 10 tại các trường đều giữ ổn định hoặc tăng. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Huệ dẫn đầu danh sách khi tăng thêm 225 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Trường THPT Phú Mỹ giảm chỉ tiêu so với năm trước (-21).

Như vậy, trong 181 trường chỉ có 4 trường giảm chỉ tiêu, còn lại tăng và giữ nguyên mức tuyển so với năm ngoái. Trong đó có 15 trường THPT có chỉ tiêu lớp 10 tăng mạnh. Cụ thể:

Tên trường Mức tăng (Chỉ tiêu)
THPT Phước Kiển +375
THPT Thái Hòa +365
THPT Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi +315
THPT Bình Phú +294
THCS-THPT Nguyễn Huệ +290
THPT Trịnh Hoài Đức +275
THPT: Thủ Thiêm, Tân Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Minh Xuân, Lý Thường Kiệt, Quang Trung +270
THCS-THPT Tây Sơn +250

Biến động chỉ tiêu lớp 10 tại các trường như sau

KV1 (TP.HCM)

STT
 Trường
 Năm 2025
 Năm 2026
 Tăng/giảm
1
 THPT chuyên Trần Đại Nghĩa
 455
 525
 70
2
 THPT Thủ Thiêm
 540
 810
 270
3
 THPT Giồng Ông Tố
 450
 675
 225
4
 THPT Nguyễn Văn Tăng
 810
 1125
 315
5
 THPT Nguyễn Huệ
 675
 675
 0
6
 THPT Long Trường
 675
 720
 45
7
 THPT Phước Long
 540
 675
 135
8
 THPT Dương Văn Thì
 585
 765
 180
9
 THPT Bình Chiểu
 720
 900
 180
10
 THPT Nguyễn Hữu Huân
 655
 835
 180
11
 THPT Thủ Đức
 810
 900
 90
12
 THPT Hiệp Bình
 585
 675
 90
13
 THPT Linh Trung
 810
 990
 180
14
 THPT Đào Sơn Tây
 675
 855
 180
15
 THPT Tam Phú
 585
 765
 180
16
 THPT Trưng Vương
 675
 900
 225
17
 THPT Bùi Thị Xuân
 700
 700
 0
18
 THPT Ten Lơ Man
 540
 585
 45
19
 THCS và THPT Trần Đại Nghĩa
 285
 465
 180
20
 THPT Lương Thế 33Vinh
 330
 330
 0
21
 THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
 280
 280
 0
22
 Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm
 405
 495
 90
23
 THPT Lê Qúy Đôn
 525
 560
 35
24
 THPT Marie Curie
 1.000
 1000
 0
25
 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 690
 845
 155
26
 THPT Nguyễn Thị Diệu
 765
 765
 0
27
 THPT Nguyễn Hữu Thọ
 765
 765
 0
28
 THPT Nguyễn Trãi
 540
 675
 135
29
 THPT chuyên Lê Hồng Phong
 805
 805
 0
30
 THPT Trần Khai Nguyên
 675
 720
 45
31
 THPT Trần Hữu Trang
 360
 540
 180
32
 THPT Hùng Vương
 1.035
 1.035
 0
33
 THPT Phạm Phú Thứ
 675
 675
 0
34
 THPT Bình Phú
 585
 720
 135
35
 THPT Nguyễn Tất Thành
 720
 855
 135
36
 THPT Mạc Đĩnh Chi
 1060
 1060
 0
37
 THPT Ngô Quyền
 630
 765
 135
38
 THPT Lê Thánh Tôn
 585
 585
 0
39
 THPT Tân Phong
 495
 765
 270
40
 THPT Nam Sài Gòn
 225
 225
 0
41
 THPT Lương Văn Can
 630
 675
 45
42
 THPT Tạ Quang Bửu
 585
 675
 0
43
 THPT Nguyễn Văn Linh
 675
 675
 0
44
 THPT Võ Văn Kiệt
 585
 720
 135
45
 THPT Ngô Gia Tự
 630
 765
 135
46
 THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định
 450
 535
 85
47
 THPT Nguyễn An Ninh
 630
 900
 270
48
 THPT Nguyễn Khuyến
 675
 855
 180
49
 THPT Nguyễn Du
 595
 595
 0
50
 THCS và THPT Sương Nguyệt Anh
 270
 450
 180
51
 THCS và THPT Diên Hồng
 450
 450
 0
52
 THPT Trần Quang Khải
 765
 990
 225
53
 THPT Nguyễn Hiền
 455
 595
 140
54
 THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
 720
 765
 45
55
 THPT Võ Trường Toản
 450
 765
 315
56
 THPT Trường Chinh
 900
 900
 0
57
 THPT Thạnh Lộc
 765
 810
 45
58
 THPT Nguyễn Thượng Hiền
 780
 780
 0
59
 THPT Nguyễn Thái Bình
 675
 720
 45
60
 THPT Nguyễn Chí Thanh
 675
 810
 135
61
 THPT Trần Phú
 810
 945
 135
62
 THPT Lê Trọng Tấn
 650
 675
 25
63
 THPT Tân Bình
 675
 855
 180
64
 THPT Tây Thạnh
 900
 1035
 135
65
 THPT Gò Vấp
 630
 675
 45
66
 THPT Trần Hưng Đạo
 900
 990
 90
67
 THPT Nguyễn Công Trứ
 855
 855
 0
68
 THPT Nguyễn Trung Trực
 900
 900
 0
69
 THPT Võ Thị Sáu
 855
 855
 0
70
 THPT Phan Đăng Lưu
 675
 810
 135
71
 THPT Hoàng Hoa Thám
 855
 855
 0
72
 THPT Trần Văn Giàu
675
 900
 225
73
 THPT Gia Định
 960
 960
 0
74
 THPT Thanh Đa
 495
 720
 225
75
 THPT Phú Nhuận
 825
 925
 100
76
 THPT Hàn Thuyên
 630
 765
 135
77
 THPT An Lạc
 675
 855
 180
78
 THPT Bình Hưng Hòa
 720
 855
 135
79
 THPT Vĩnh Lộc
 540
 720
 180
80
 THPT Nguyễn Hữu Cảnh
 630
 630
 0
81
 THPT Bình Tân
 720
 855
 135
82
 THPT Tân Túc
 765
 855
 90
83
 THPT Bình Chánh
 810
 900
 90
84
 THPT Đa Phước
 495
 720
 225
85
 THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh
 510
 600
 90
86
 THPT Lê Minh Xuân
 630
 900
 270
87
 THPT Phong Phú
 675
 855
 180
88
 THPT Vĩnh Lộc B
 765
 900
 135
89
 THPT Củ Chi
 720
 810
 90
90
 THPT An Nhơn Tây
 810
 810
 0
91
 THPT Phú Hòa
 630
 720
 90
92
 THPT Quang Trung
 540
 810
 270
93
 THPT Trung Phú
 675
 765
 90
94
 THPT Tân Thông Hội
 585
 720
 135
95
 THPT Trung Lập
 585
 585
 0
96
 THPT Bà Điểm
 630
 810
 180
97
 THPT Nguyễn Hữu Tiến
 585
 675
 90
98
 THPT Hồ Thị Bi
 540
 855
 315
99
 THPT Lý Thường Kiệt
 495
 765
 270
100
 THPT Nguyễn Hữu Cầu
 630
 765
 135
101
 THPT Phạm Văn Sáng
 675
 810
 135
102
 THPT Nguyễn Văn Cừ
 630
 675
 45
103
 THPT Dương Văn Dương
 630
 765
 135
104
 THPT Long Thới
 360
 450
 90
105
 THPT Phước Kiển
 480
 855
 375
106
 THPT Cần Thạnh
 320
 320
 0
107
 THPT An Nghĩa
 315
 360
 45
108
 THPT Bình Khánh
 360
 405
 45
109
 THCS và THPT Thạnh An
 40
 60
 20
110
 THPT Quốc tế Việt Úc
 90
 90
 0
111
 Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM)
 600
 595
 -5
112
 Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM
 310
 280
 -30
113
 Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan
 75
 75
 0
114
 Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic
 80
 70
 -10
115

116
 Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Trường THPT Bình Trị Đông B
 175

675
 175

810
 0

135

Khu vực 2 (Bình Dương cũ)

1
 Trường THPT chuyên Hùng Vương
 385
 455
 70
2
 THPT Võ Minh Đức
 625
 810
 185
3
 THPT An Mỹ
 675
 810
 135
4
 THPT Bình Phú
 516
 810
 294
5
 THPT Nguyễn Đình Chiểu
 495
 585
 90
6
 THPT Trịnh Hoài Đức
 490
 765
 275
7
 THPT Nguyễn Trãi
 585
 630
 45
8
 THPT Trần Văn Ơn
 540
 540
 0
9
 THPT Dĩ An
 480
 540
 60
10
 THPT Nguyễn An Ninh
 560
 540
 -20
11
 THPT Bình An
 410
 470
 60
12
 THPT Tân Phước Khánh
 420
 495
 75
13
 THPT Thái Hòa
 400
 765
 365
14
 THPT Huỳnh Văn Nghệ
 440
 675
 235
15
 THPT Thường Tân
 160
 240
 80
16
 THPT Lê Lợi
 290
 315
 25
17
 THPT Tân Bình
 270
 450
 180
18
 THPT Phước Vinh
 520
 630
 110
19
 THCS – THPT Nguyễn Huệ
 160
 450
 290
20
 THCS – THPT Tây Sơn
 200

 450
 250
21
 THPT Bến Cát
 650
 810
 160
22
 THPT Tây Nam
 500
 675
 175
23
 THPT Bàu Bàng
 585
 585
 0
24
 THPT Thanh Tuyền
 220
 225
 5
25
 THPT Dầu Tiếng
 360
 450
 90
26
 THCS- THPT Minh Hòa
 240
 360
 120
27
 THPT Phước Hòa
 240
 270
 30
28
 THPT Long Hòa
 210
 270
 60
29
 THPT Nguyễn Thị Minh Khai
 675
 855
 165
30
 THPT Lý Thái Tổ
 645
 810
 165





Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

1
 THPT Vũng Tàu
 720
 855
 135
2
 THPT Nguyễn Huệ
675
 900
 225
3
 THPT Đinh Tiên Hoàng
 675
 720
 45
4
 THPT Trần Nguyên Hãn
 621
 720
 99
5
 THPT Nguyễn Khuyến
 621
 765
 99
6
 THPT chuyên Lê Qúy Đôn
 455
 525
 70
7
 THPT Châu Thành
 495
 540
 45
8
 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
 430
 585
 155
9
 THPT Bà Rịa
 430
 540
 110
10
 THPT Phú Mỹ
 921
 900
 -21
11
 THPT Trần Hưng Đạo
 585
 585
 0
12
 THPT Hắc Dịch
 585
 630
 45
13
 THPT Trần Phú
 360
 450
 90
14
 THPT Nguyễn Du
 330
 405
 75
15
 THPT Nguyễn Trãi
 320
 405
 85
16
 THPT Nguyễn Văn Cừ
 308
 405
 97
17
 THPT Ngô Quyền
 340
 405
 65
18
 THPT Dân tộc nội trú
 70
 105
 35
19
 THPT Xuyên Mộc
 315
 450
 135
20
 THPT Hòa Hội
 300
 405
 105
21
 THPT Phước Bửu
 300
 450
 150
22
 THPT Hòa Bình
 325
 450
 125
23
 THPT Bung Riềng
 300
 450
 150
24
 THPT Trần Văn Quan
 410
 450
 40
25
 THPT Long Hải - PT
 342
 495
 153
26
 THPT Minh Đạm
 342
 495
 153
27
 THPT Trần Quang Khải
 342
 540
 198
28
 THPT Võ Thị Sáu
 410
 495
 85
29
 THPT Dương Bạch Mai
 315
 450
 135
30
 THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo
 138
 185
 47

Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh).

Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ làm bài môn chuyên/tích hợp tương ứng vào chiều ngày 2-6.

Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

NGUYỄN QUYÊN
