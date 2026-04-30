TP.HCM tăng mạnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 30/04/2026 14:26

(PLO)- Tất cả các trường THPT đều tăng hoặc giữ nguyên chỉ tiêu lớp 10 so với năm ngoái, chỉ 4 trường giảm nhẹ.

Tối ngày 29-4, Sở GD&ĐT TP.HCM đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 của 181 trường công lập.

Một giờ học của cô trò Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Toàn thành phố có 118.550 chỉ tiêu, đồng nghĩa khoảng 70% học sinh tốt nghiệp THCS có chỗ học lớp 10 công lập.

Tại khu vực 1 (TP.HCM), tất cả các trường đều ổn định hoặc tăng chỉ tiêu lớp 10 so với năm 2025. Trong đó, Trường THPT Phước Kiển là ngôi trường tăng mạnh chỉ tiêu lớp 10 so với năm ngoái, với 375 chỉ tiêu.

Kế đến là Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Trường THPT Võ Trường Toản và Trường THPT Hồ Thị Bi. Ba trường này mỗi trường tăng 315 chỉ tiêu.

Ở chiều ngược lại, chỉ có hai trường giảm chỉ tiêu là Trường Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic (-10) với Trường Trung học thực hành (thuộc Đại học Sư phạm ) giảm 30 chỉ tiêu.

Tại khu vực II (khu vực Bình Dương cũ), các trường đều tăng chỉ tiêu hoặc giữ ổn định so với năm trước. Tăng mạnh nhất là Trường THPT Thái Hoà với 365 chỉ tiêu so với năm 2025.

Tại khu vực này, chỉ duy nhất Trường THPT Nguyễn An Ninh giảm chỉ tiêu so với năm trước (-20)

Tại khu vực 3, chỉ tiêu lớp 10 tại các trường đều giữ ổn định hoặc tăng. Trong đó, Trường THPT Nguyễn Huệ dẫn đầu danh sách khi tăng thêm 225 chỉ tiêu so với năm ngoái. Ở chiều ngược lại, Trường THPT Phú Mỹ giảm chỉ tiêu so với năm trước (-21).

Như vậy, trong 181 trường chỉ có 4 trường giảm chỉ tiêu, còn lại tăng và giữ nguyên mức tuyển so với năm ngoái. Trong đó có 15 trường THPT có chỉ tiêu lớp 10 tăng mạnh. Cụ thể:

Tên trường Mức tăng (Chỉ tiêu) THPT Phước Kiển +375 THPT Thái Hòa +365 THPT Nguyễn Văn Tăng, Võ Trường Toản, Hồ Thị Bi +315 THPT Bình Phú +294 THCS-THPT Nguyễn Huệ +290 THPT Trịnh Hoài Đức +275 THPT: Thủ Thiêm, Tân Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Minh Xuân, Lý Thường Kiệt, Quang Trung +270 THCS-THPT Tây Sơn +250

Biến động chỉ tiêu lớp 10 tại các trường như sau

KV1 (TP.HCM)

STT

Trường

Năm 2025

Năm 2026

Tăng/giảm

1

THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

455

525

70

2

THPT Thủ Thiêm

540

810

270

3

THPT Giồng Ông Tố

450

675

225

4

THPT Nguyễn Văn Tăng

810

1125

315

5

THPT Nguyễn Huệ

675

675

0

6

THPT Long Trường

675

720

45

7

THPT Phước Long

540

675

135

8

THPT Dương Văn Thì

585

765

180

9

THPT Bình Chiểu

720

900

180

10

THPT Nguyễn Hữu Huân

655

835

180

11

THPT Thủ Đức

810

900

90

12

THPT Hiệp Bình

585

675

90

13

THPT Linh Trung

810

990

180

14

THPT Đào Sơn Tây

675

855

180

15

THPT Tam Phú

585

765

180

16

THPT Trưng Vương

675

900

225

17

THPT Bùi Thị Xuân

700

700

0

18

THPT Ten Lơ Man

540

585

45

19

THCS và THPT Trần Đại Nghĩa

285

465

180

20

THPT Lương Thế 33Vinh

330

330

0

21

THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh

280

280

0

22

Phân hiệu THPT Lê Thị Hồng Gấm

405

495

90

23

THPT Lê Qúy Đôn

525

560

35

24

THPT Marie Curie

1.000

1000

0

25

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

690

845

155

26

THPT Nguyễn Thị Diệu

765

765

0

27

THPT Nguyễn Hữu Thọ

765

765

0

28

THPT Nguyễn Trãi

540

675

135

29

THPT chuyên Lê Hồng Phong

805

805

0

30

THPT Trần Khai Nguyên

675

720

45

31

THPT Trần Hữu Trang

360

540

180

32

THPT Hùng Vương

1.035

1.035

0

33

THPT Phạm Phú Thứ

675

675

0

34

THPT Bình Phú

585

720

135

35

THPT Nguyễn Tất Thành

720

855

135

36

THPT Mạc Đĩnh Chi

1060

1060

0

37

THPT Ngô Quyền

630

765

135

38

THPT Lê Thánh Tôn

585

585

0

39

THPT Tân Phong

495

765

270

40

THPT Nam Sài Gòn

225

225

0

41

THPT Lương Văn Can

630

675

45

42

THPT Tạ Quang Bửu

585

675

0

43

THPT Nguyễn Văn Linh

675

675

0

44

THPT Võ Văn Kiệt

585

720

135

45

THPT Ngô Gia Tự

630

765

135

46

THPT Phổ thông Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định

450

535

85

47

THPT Nguyễn An Ninh

630

900

270

48

THPT Nguyễn Khuyến

675

855

180

49

THPT Nguyễn Du

595

595

0

50

THCS và THPT Sương Nguyệt Anh

270

450

180

51

THCS và THPT Diên Hồng

450

450

0

52

THPT Trần Quang Khải

765

990

225

53

THPT Nguyễn Hiền

455

595

140

54

THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa

720

765

45

55

THPT Võ Trường Toản

450

765

315

56

THPT Trường Chinh

900

900

0

57

THPT Thạnh Lộc

765

810

45

58

THPT Nguyễn Thượng Hiền

780

780

0

59

THPT Nguyễn Thái Bình

675

720

45

60

THPT Nguyễn Chí Thanh

675

810

135

61

THPT Trần Phú

810

945

135

62

THPT Lê Trọng Tấn

650

675

25

63

THPT Tân Bình

675

855

180

64

THPT Tây Thạnh

900

1035

135

65

THPT Gò Vấp

630

675

45

66

THPT Trần Hưng Đạo

900

990

90

67

THPT Nguyễn Công Trứ

855

855

0

68

THPT Nguyễn Trung Trực

900

900

0

69

THPT Võ Thị Sáu

855

855

0

70

THPT Phan Đăng Lưu

675

810

135

71

THPT Hoàng Hoa Thám

855

855

0

72

THPT Trần Văn Giàu

675

900

225

73

THPT Gia Định

960

960

0

74

THPT Thanh Đa

495

720

225

75

THPT Phú Nhuận

825

925

100

76

THPT Hàn Thuyên

630

765

135

77

THPT An Lạc

675

855

180

78

THPT Bình Hưng Hòa

720

855

135

79

THPT Vĩnh Lộc

540

720

180

80

THPT Nguyễn Hữu Cảnh

630

630

0

81

THPT Bình Tân

720

855

135

82

THPT Tân Túc

765

855

90

83

THPT Bình Chánh

810

900

90

84

THPT Đa Phước

495

720

225

85

THPT Năng khiếu TDTT Bình Chánh

510

600

90

86

THPT Lê Minh Xuân

630

900

270

87

THPT Phong Phú

675

855

180

88

THPT Vĩnh Lộc B

765

900

135

89

THPT Củ Chi

720

810

90

90

THPT An Nhơn Tây

810

810

0

91

THPT Phú Hòa

630

720

90

92

THPT Quang Trung

540

810

270

93

THPT Trung Phú

675

765

90

94

THPT Tân Thông Hội

585

720

135

95

THPT Trung Lập

585

585

0

96

THPT Bà Điểm

630

810

180

97

THPT Nguyễn Hữu Tiến

585

675

90

98

THPT Hồ Thị Bi

540

855

315

99

THPT Lý Thường Kiệt

495

765

270

100

THPT Nguyễn Hữu Cầu

630

765

135

101

THPT Phạm Văn Sáng

675

810

135

102

THPT Nguyễn Văn Cừ

630

675

45

103

THPT Dương Văn Dương

630

765

135

104

THPT Long Thới

360

450

90

105

THPT Phước Kiển

480

855

375

106

THPT Cần Thạnh

320

320

0

107

THPT An Nghĩa

315

360

45

108

THPT Bình Khánh

360

405

45

109

THCS và THPT Thạnh An

40

60

20

110

THPT Quốc tế Việt Úc

90

90

0

111

Phổ thông Năng khiếu (ĐHQG TP.HCM)

600

595

-5

112

Trung học thực hành Đại học Sư phạm TP.HCM

310

280

-30

113

Trường Quốc tế Việt Nam – Phần Lan

75

75

0

114

Phổ thông Năng khiếu thể thao Olympic

80

70

-10

115



116

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn



Trường THPT Bình Trị Đông B

175



675

175



810

0



135

Khu vực 2 (Bình Dương cũ)

1

Trường THPT chuyên Hùng Vương

385

455

70

2

THPT Võ Minh Đức

625

810

185

3

THPT An Mỹ

675

810

135

4

THPT Bình Phú

516

810

294

5

THPT Nguyễn Đình Chiểu

495

585

90

6

THPT Trịnh Hoài Đức

490

765

275

7

THPT Nguyễn Trãi

585

630

45

8

THPT Trần Văn Ơn

540

540

0

9

THPT Dĩ An

480

540

60

10

THPT Nguyễn An Ninh

560

540

-20

11

THPT Bình An

410

470

60

12

THPT Tân Phước Khánh

420

495

75

13

THPT Thái Hòa

400

765

365

14

THPT Huỳnh Văn Nghệ

440

675

235

15

THPT Thường Tân

160

240

80

16

THPT Lê Lợi

290

315

25

17

THPT Tân Bình

270

450

180

18

THPT Phước Vinh

520

630

110

19

THCS – THPT Nguyễn Huệ

160

450

290

20

THCS – THPT Tây Sơn

200



450

250

21

THPT Bến Cát

650

810

160

22

THPT Tây Nam

500

675

175

23

THPT Bàu Bàng

585

585

0

24

THPT Thanh Tuyền

220

225

5

25

THPT Dầu Tiếng

360

450

90

26

THCS- THPT Minh Hòa

240

360

120

27

THPT Phước Hòa

240

270

30

28

THPT Long Hòa

210

270

60

29

THPT Nguyễn Thị Minh Khai

675

855

165

30

THPT Lý Thái Tổ

645

810

165













Khu vực 3 (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ)

1

THPT Vũng Tàu

720

855

135

2

THPT Nguyễn Huệ

675

900

225

3

THPT Đinh Tiên Hoàng

675

720

45

4

THPT Trần Nguyên Hãn

621

720

99

5

THPT Nguyễn Khuyến

621

765

99

6

THPT chuyên Lê Qúy Đôn

455

525

70

7

THPT Châu Thành

495

540

45

8

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

430

585

155

9

THPT Bà Rịa

430

540

110

10

THPT Phú Mỹ

921

900

-21

11

THPT Trần Hưng Đạo

585

585

0

12

THPT Hắc Dịch

585

630

45

13

THPT Trần Phú

360

450

90

14

THPT Nguyễn Du

330

405

75

15

THPT Nguyễn Trãi

320

405

85

16

THPT Nguyễn Văn Cừ

308

405

97

17

THPT Ngô Quyền

340

405

65

18

THPT Dân tộc nội trú

70

105

35

19

THPT Xuyên Mộc

315

450

135

20

THPT Hòa Hội

300

405

105

21

THPT Phước Bửu

300

450

150

22

THPT Hòa Bình

325

450

125

23

THPT Bung Riềng

300

450

150

24

THPT Trần Văn Quan

410

450

40

25

THPT Long Hải - PT

342

495

153

26

THPT Minh Đạm

342

495

153

27

THPT Trần Quang Khải

342

540

198

28

THPT Võ Thị Sáu

410

495

85

29

THPT Dương Bạch Mai

315

450

135

30

THPT Võ Thị Sáu – Côn Đảo

138

185

47



Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái.

Kỳ thi vào lớp 10 diễn ra ngày 1 và 2-6 với ba môn Toán, Văn, Ngoại ngữ (chủ yếu Tiếng Anh).

Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên hoặc lớp tiếng Anh tích hợp sẽ làm bài môn chuyên/tích hợp tương ứng vào chiều ngày 2-6.

Riêng ở xã đảo Thạnh An, đặc khu Côn Đảo, các trường xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.