Danh sách 10 trường tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp 16/04/2026 13:40

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM sẽ diễn ra ngày 1 và 2-6-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có văn bản về hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 tiếng Anh tích hợp năm học 2026-2027.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Ảnh Thủ, phường Đông Hưng Thuận trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo đó năm học 2026-2027 có 10 trường THPT tuyển sinh lớp 10 tích hợp.

10 Trường THPT tại TP.HCM tuyển sinh lớp 10 tiếng Anh tích hợp

Đối tượng dự thi học sinh hoàn thành chương trình THCS tại TP.HCM.

Điều kiện dự tuyển chương trình tiếng Anh tích hợp gồm 2 nhóm:

- Nhóm 1:

Học sinh có tham gia chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại TP.HCM, có tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM.

Căn cứ điểm thi vào lớp 10 và điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp, những học sinh này sẽ được xét tuyển vào trường có dạy chương trình tiếng Anh tích hợp.

Thí sinh thuộc nhóm 1 có thể đăng ký 2 nguyện vọng chuyên vào lớp chuyên Anh (theo Đề án 5695) tại 2 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (theo đề án 5695); 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Lưu ý: Nếu đăng ký chuyên, ngoài 3 môn quy định là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ, thí sinh phải thi thêm 1 bài thi chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm Tiếng Anh và Toán, Khoa học bằng tiếng Anh.

-Nhóm 2:

Học sinh không học chương trình tiếng Anh tích hợp cấp THCS tại TP.HCM; có kết quả đánh giá rèn luyện, đánh giá học tập cả năm học lớp 9 từ loại Khá trở lên.

Ngoài 3 môn thi quy định Văn, Toán, Ngoại ngữ, học sinh phải đăng ký và dự thi thêm 1 bài thi môn tiếng Anh tích hợp.

Thí sinh thuộc nhóm này được đăng ký 6 nguyện vọng, bao gồm 3 nguyện vọng vào các trường có mở lớp tiếng Anh (Đề án 5695) và 3 nguyện vọng vào các trường THPT còn lại.

Sở GD&ĐT lưu ý các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, nguyện vọng 1 là ưu tiên cao nhất, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không thay đổi.

Điều kiện trúng tuyển.

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (Theo đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (thang điểm 10) hoặc điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Quy trình xét tuyển sẽ diễn ra theo thứ tự ưu tiên các nguyện vọng đã đăng ký từ cao xuống thấp. Các nguyện vọng được xét ưu tiên theo thứ tự: nhóm trường chuyên (ưu tiên cao nhất), tiếp theo là nhóm trường có chương trình tiếng Anh tích hợp và cuối cùng là nhóm trường THPT còn lại.

Năm học này, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng 43.000 so với năm học trước. TP.HCM dự kiến tuyển 70% vào lớp 10 công lập, số còn lại học các trung tâm giáo dục thường xuyên, học nghề.