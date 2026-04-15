Tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM: Không phân biệt địa giới hành chính 15/04/2026 18:29

(PLO)- Việc tuyển sinh sẽ không phân biệt địa giới hành chính xã, phường tại các khu vực giáp ranh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học tại trường gần nhà.

Ngày 15-4, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyển sinh đầu cấp cho năm học 2026-2027.

Đây là năm đầu tiên ngành giáo dục TP triển khai tuyển sinh với quy mô mới sau khi hợp nhất địa giới hành chính giữa TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NQ

Tuyển sinh theo bản đồ GIS

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất, quy mô dân số của TP.HCM lên tới hơn 14 triệu dân với khoảng 2,6 triệu học sinh từ mầm non đến phổ thông. Đây là áp lực rất lớn đối với công tác tuyển sinh, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm.

Tại hội nghị, ngành giáo dục TP xác định 3 nhiệm vụ cốt lõi nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh và phụ huynh.

Việc tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 theo phân cấp thuộc trách nhiệm của UBND các xã, phường, thị trấn. Sở GD&ĐT phối hợp chặt chẽ với Công an TP để xác thực dữ liệu cư trú, đảm bảo việc phân tuyến chính xác, công bằng.

Tuyển sinh sẽ không phân biệt địa giới hành chính xã, phường tại các khu vực giáp ranh. Điều này nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được học tại trường gần nhà.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Đông Hưng Thuận, trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

TP.HCM tiếp tục áp dụng tuyển sinh bằng bản đồ số (GIS). Riêng các khu vực 2 và 3 sẽ được tập huấn chuyên sâu để làm quen và đồng bộ hóa với hệ thống dữ liệu chung của TP.

Kết quả tuyển sinh đầu cấp công bố đồng loạt ngày 10-7

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT TP.HCM), thông tin năm nay có 2 nhóm được ưu tiên trong tuyển sinh đầu cấp. Cụ thể:

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng Quản lý chất lượng (Sở GD&ĐT TP.HCM) chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: NQ

Nhóm ưu tiên 1: Những trẻ em cư trú tại địa bàn đúng độ tuổi quy định (đối với lớp 1) hoặc học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học và cư trú tại địa bàn (đối với lớp 6). Nhóm này cũng bao gồm các học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo các hình thức đào tạo đặc thù tại các trường được tổ chức tuyển sinh theo địa bàn quận trong các năm học trước.

Nhóm ưu tiên 2: Là các trường hợp còn lại không thuộc nhóm 1. Thứ tự ưu tiên bao gồm: Học sinh đã học mầm non hoặc tiểu học tại địa bàn hoặc vùng giáp ranh; học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại các cơ quan, khu công nghiệp trên địa bàn; học sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh; học sinh chuyển từ tỉnh, thành khác đến sau thời điểm đăng ký.

Các địa phương sẽ công bố kết quả đồng loạt vào ngày 10-7, không phân biệt thứ tự ưu tiên đối tượng 1 hay 2.

Về việc khảo sát vào lớp 6, ông Khoa cho biết Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa sẽ do Sở GD&ĐT tổ chức toàn bộ quy trình từ đề thi đến chấm thi.

Các đơn vị khác có nhu cầu khảo sát phải xây dựng đề án chi tiết gồm 10 yếu tố (mục tiêu, kinh phí, quy trình an ninh, trách nhiệm pháp lý, cách thức tổ chức...). Đề án phải được UBND cấp xã, phường thẩm định trước khi gửi về Sở GD&ĐT trước 17 giờ ngày 24-4.

Sở GD&ĐT cũng lưu ý phụ huynh tuyệt đối không thực hiện đăng ký trên bất kỳ trang web nào khác ngoài cổng thông tin chính thức của Sở để tránh rủi ro về dữ liệu và các hình thức lừa đảo trực tuyến.