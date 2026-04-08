Phụ huynh TP.HCM đăng ký tuyển sinh đầu cấp từ ngày 27-5 08/04/2026 12:06

(PLO)- Từ ngày 27-5, phụ huynh TP.HCM bắt đầu đăng ký chọn đối tượng tuyển sinh và khu vực tuyển sinh làm căn cứ phân bổ học sinh.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành khung thời gian kế hoạch chuẩn bị tổ chức tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây trong ngày tựu trường. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Phụ huynh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng sau:

-Từ ngày 20-4-2026 đến 17 giờ ngày 26-4-2026: UBND các phường, xã, đặc khu tiến hành rà soát dữ liệu tuyển sinh, cập nhật, bổ sung các thông tin còn thiếu sót.

-Từ ngày 22-4 đến chậm nhất 17 giờ ngày 25-5: Các đơn vị xây dựng hệ thống tuyển sinh đầu cấp tại UBND cấp xã tiến hành điều chỉnh chức năng; ban hành quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh đầu cấp tại địa phương; UBND cấp xã tổ chức tập huấn các đơn vị tham gia tuyển sinh cách thức đăng ký.

- Chậm nhất 17 giờ ngày 25-5: UBND cấp xã cập nhật kế hoạch tuyển sinh đầu cấp lên trang tuyển sinh TP tại địa chỉ: http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

- Từ ngày 27-5 đến 17 giờ ngày 7-6: UBND cấp xã, các đơn vị trường học hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh đăng ký chọn đối tượng tuyển sinh và khu vực tuyển sinh nhằm làm căn cứ phân bổ học sinh vào các trường đại trà trên địa bàn.

Thời gian này tuyển sinh vào các trường có chương trình đặc thù, bao gồm: chương trình chất lượng cao, tiến tiến, hội nhập khu vực và quốc tế; chương trình tiếng Anh tích hợp theo Đề án 5695; chương trình tăng cường tiếng Pháp; các trường có mô hình đặc thù.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý phụ huynh được phép song song cả hai nội dung (1) và (2) trong cùng một thời điểm.

-Từ 8-6 đến 17 giờ ngày 15-6: UBND cấp xã và 2 trường (TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn, THCS - THPT Lương Thế Vinh) thực hiện xét tuyển và công bố kết quả tuyển sinh các chương trình đặc thù, đồng bộ dữ liệu lên trang tuyển sinh đầu cấp của TP trước 17 giờ ngày 15-6.

Trường TH-THCS-THPT Nam Sài Gòn, THCS - THPT Lương Thế Vinh công bố kết quả tuyển sinh trước 17 giờ ngày 15-6.

-Từ ngày 24-6 đến 17 giờ ngày 10-7: UBND cấp xã căn cứ vào danh sách học sinh nộp hồ sơ vào các trường có chương trình đặc thù và dữ liệu từ Sở GD&ĐT để thực hiện xét tuyển tất cả học sinh dựa trên đối tượng và khu vực mà học sinh đã đăng ký, từ đó phân tích, điều chỉnh, phân bổ học sinh vào các trường tuyển sinh trên địa bàn.

- Chậm nhất 17 giờ ngày 10-7: Đồng bộ kết quả tuyển sinh của tất cả học sinh vào tất cả các trường trên địa bàn lên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp.

-Từ 11-7 đến 17 giờ ngày 20-7: Trường học hướng dẫn, tổ chức cho phụ huynh xác nhận trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh đầu cấp và nộp hồ sơ vào các trường phổ thông theo dữ liệu đã được UBND cấp xã phân bổ trên trang tuyển sinh của TP.

-Từ 21-7 đến 17 giờ ngày 23-7: Các trường tổng hợp kết quả và gửi báo cáo về UBND cấp xã. UBND cấp xã tổng hợp và phê duyệt kết quả tuyển sinh của các đơn vị.