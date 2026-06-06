Tấm 'hộ chiếu vào đời' đặc biệt trong lễ tri ân của học sinh lớp 12 ở TP.HCM 06/06/2026 21:21

(PLO)- Tấm “hộ chiếu vào đời”, những cánh thư chưa gửi hay những lời nhắn nhủ đầy yêu thương từ thầy cô đã tạo nên khoảnh khắc xúc động tại lễ tri ân và trưởng thành của học sinh lớp 12 ở TP.HCM.

Sáng 6-6, Trường THPT Võ Văn Kiệt (phường Phú Định, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành cho 671 học sinh khối 12 niên khóa 2023-2026.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là món quà mang ý nghĩa biểu tượng mà thầy cô dành tặng học trò. Đó là những tấm “hộ chiếu vào đời”.

Học sinh lớp 12 Trường THPT Võ Văn Kiệt tặng hoa tri ân ban giám hiệu nhà trường. Ảnh: NTCC

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Bùi Thiện Đạo, Hiệu trưởng, ví tuổi 18 như một hành trình mới và “tấm hộ chiếu” được trao chính là giấy thông hành đầu tiên để các em tự tin bước vào tương lai.

Theo thầy Đạo, phía trước là chặng đường với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thử thách. Dù lựa chọn ngành nghề nào, điều quan trọng nhất là các em dám ước mơ, dám theo đuổi và trưởng thành từ chính lựa chọn của mình.

Cô Lê Thị Hồng Anh, Phó Hiệu trưởng tặng tấm "hộ chiếu vào đời" cho các em học sinh. Ảnh: NTCC

“Các em hãy sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; biết yêu thương, sẻ chia, sống khiêm tốn và không ngừng nỗ lực. Cuộc sống sẽ có những lúc thất bại, nhưng chỉ cần không bỏ cuộc, mọi khó khăn đều có thể vượt qua” - thầy Đạo nhắn nhủ.

“Tấm hộ chiếu” được trao chính là giấy thông hành đầu tiên để các em tự tin bước vào tương lai. Ảnh: NTCC

Cũng trong ngày 6-6, Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn) tổ chức lễ tri ân và trưởng thành với chủ đề “Những cánh thư chưa gửi”.

Không gian buổi lễ trở thành nơi để những lời yêu thương, biết ơn được cất lên sau nhiều năm còn giữ trong lòng.

Thầy Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương chia sẻ tại buổi lễ tri ân và trưởng thành. Ảnh: NTCC

Trước giờ phút chia tay và kỳ thi tốt nghiệp THPT cận kề, thầy Nguyễn Anh Dũng, Hiệu trưởng đã gửi gắm những tâm sự sâu sắc đến học trò.

Theo thầy Dũng, trưởng thành không đơn thuần là bước sang tuổi 18 hay khoác lên mình bộ lễ phục tốt nghiệp, mà là khi mỗi người biết chịu trách nhiệm với cuộc đời của chính mình.

“Người trẻ thường nghĩ trưởng thành là được tự do. Nhưng khi lớn lên mới hiểu trưởng thành là học cách gánh vác trách nhiệm với bản thân, gia đình, lựa chọn của mình và cả những thất bại. Trưởng thành là biết đứng dậy sau vấp ngã, khiêm nhường trước thành công và biết cúi đầu trước những yêu thương thầm lặng đã nuôi mình lớn lên” - thầy Dũng chia sẻ.

Học sinh Trường THPT Hùng Vương trong lễ tri ân và trưởng thành. Ảnh: NTCC

Thầy cũng mong sau buổi lễ này sẽ không còn những lời yêu thương bị giữ lại trong im lặng. Mỗi học sinh hãy sống xứng đáng với những hy sinh của cha mẹ, bởi cánh thư đẹp nhất gửi cho đấng sinh thành không nằm ở lời nói mà nằm ở chính cuộc đời của các em sau hôm nay.

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) cũng để lại nhiều cảm xúc đối với học sinh cuối cấp.

Lê Trí Minh, học sinh lớp 12A17, xúc động nhớ lại hành trình hơn 1.000 ngày học tập với không ít áp lực và những lần tự hoài nghi bản thân trước các kỳ thi quan trọng.

“Có những lúc em rơi vào trạng thái trầm lặng, lo lắng về cánh cửa đại học. Áp lực học tập và những điểm số chưa như mong muốn khiến em tự hỏi liệu mình có làm được hay không. Nhưng chính sự động viên của thầy cô đã giúp em không từ bỏ ước mơ. Nhìn lại hôm nay, em biết ơn vì mình đã không bỏ cuộc” - Minh chia sẻ.

Nụ cười, nước mắt, những cái ôm thật chặt tại lễ tri ân và trưởng thành của học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân. Ảnh: NTCC

Những giọt nước mắt, những lời tri ân và cả những món quà mang ý nghĩa biểu tượng trong ngày trưởng thành đã khép lại quãng đời học sinh của các em.

Phía trước là một hành trình mới với nhiều thử thách, nhưng cũng là nơi những ước mơ tuổi 18 bắt đầu cất cánh.