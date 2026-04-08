TP.HCM: Tổng kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong tháng 4 08/04/2026 11:42

(PLO)- Theo kế hoạch, ngay trong tháng 4, TP.HCM sẽ kiểm tra 317 cơ sở cung cấp suất ăn bán trú, cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho trường học.

UBND TP.HCM đã ban hành kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn thực phẩm đối với cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm cho trường học trên địa bàn TP.HCM.

Bếp ăn bán trú tại Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Mục đích của việc kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cơ sở cung cấp suất ăn, cung cấp thực phẩm phục vụ bữa ăn cho học sinh trong trường học.

Quá trình kiểm tra sẽ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế, ngăn ngừa các sự cố về an toàn thực phẩm, góp phần làm tốt công tác chăm sóc.

Bên cạnh đó, đợt kiểm tra này nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Thông qua hoạt động kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kế hoạch kiểm tra tập trung vào các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học; các cơ sở cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho trường học.

Hoạt động kiểm tra tập trung vào hồ sơ pháp lý (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với những cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận); điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại cơ sở; nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng của nguyên liệu, thực phẩm dùng để chế biến suất ăn cung cấp cho học sinh; hồ sơ tự công bố; việc thực hiện chế độ kiểm thực 3 bước và lưu mẫu.

Theo văn bản, Sở An toàn thực phẩm sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, phối hợp với UBND các phường, xã, đặc khu kiểm tra các cơ sở cung cấp suất ăn cho trường học; các cơ sở cung cấp nguyên liệu, thực phẩm cho trường học.

Trong trường hợp cần thiết, các đoàn kiểm tra có thể mời các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan phối hợp kiểm tra.

Sở An toàn thực phẩm tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra khi kết thúc đợt kiểm tra cho UBND TP. Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm báo cáo nhanh kết quả kiểm tra khi có yêu cầu.

Thời gian kiểm tra trong tháng 4 năm 2026.

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KIỂM TRA

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh.

Mới đây nhất, vụ gần 300 tấn lợn bệnh có thể lọt vào bữa ăn học đường, nhiều phụ huynh lo lắng, bất an.

Sau đó lại có thông tin phụ huynh một trường mầm non ở Thái Nguyên phát hiện thịt lợn chuẩn bị đưa vào nấu ăn bán trú cho học sinh có mỡ màu vàng.

Trước đó, hồi cuối tháng 1-2026, tại TP.HCM xảy ra vụ công ty cung cấp suất ăn cho hàng loạt trường học vướng nghi vấn dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc. Nhiều trường phải tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú, sau đó đã đổi nhà cung cấp suất ăn.