Sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh, Hà Nội yêu cầu trường học rà soát đầu mối thực phẩm bữa ăn bán trú 31/03/2026 17:19

Ngày 31-3, Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trực thuộc về tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm đối với bữa ăn bán trú của học sinh thuộc hơn 2.900 trường học trên địa bàn.

Rà soát toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong công tác kiểm soát thực phẩm.

Các địa phương được yêu cầu phải kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp và nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Đồng thời, các cơ quan chức năng địa phương cần chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố an toàn thực phẩm và tiến hành điều tra các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại trường học theo đúng quy định pháp luật.

UBND các xã, phường tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu và suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Việc rà soát này được yêu cầu tập trung vào các nội dung trọng tâm, bao gồm hồ sơ pháp lý, điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, khả năng truy xuất nguồn gốc và lịch sử chấp hành quy định của các đơn vị cung cấp.

Đối với những trường hợp không đáp ứng yêu cầu, cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định.

Khu vực chế biến bữa ăn bán trú của một trường tiểu học. Ảnh: NQ

Siết chặt quy trình tổ chức bữa ăn bán trú

Đối với các đơn vị và trường học trực thuộc, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu phải rà soát lại toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp, tiếp nhận thực phẩm, bảo quản, sơ chế, chế biến, chia suất ăn, phục vụ cho đến các bước kiểm tra, giám sát, lưu trữ hồ sơ và xử lý sự cố. Những nội dung nào trong quy trình chưa phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở đều phải được kịp thời điều chỉnh và bổ sung.

Trường học phải kiểm tra lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa và các sản phẩm từ sữa phục vụ cho học sinh. Cùng với đó, phải rà soát đầy đủ các giấy tờ liên quan như hồ sơ pháp lý, giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn, giấy khám sức khỏe cũng như chứng từ giao nhận, hóa đơn và tài liệu truy xuất nguồn gốc.

Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh các trường chỉ được phép tiếp tục ký kết và sử dụng dịch vụ của những đơn vị cung cấp đã đáp ứng đầy đủ mọi quy định về an toàn thực phẩm.

Cạnh đó, các cơ sở giáo dục phải thực hiện nghiêm ngặt quy trình kiểm thực ba bước, tiến hành lưu mẫu thức ăn và ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày. Quá trình theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến và dụng cụ ăn uống cũng phải được giám sát chặt chẽ.

Việc kiểm soát nguyên liệu đầu vào cần được thực hiện nghiêm túc, kiên quyết không tiếp nhận bất kỳ loại thực phẩm nào không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc không đúng với các điều khoản trong hợp đồng đã ký kết.

Nhà trường cũng có trách nhiệm phải niêm yết công khai thực đơn, định lượng món ăn, định lượng năng lượng, danh sách nhà cung cấp và thông tin nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm theo đúng quy định. Song song đó, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục kiện toàn ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát an toàn thực phẩm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh nhằm tăng cường vai trò giám sát độc lập.

Trong trường hợp phát hiện có vi phạm hoặc nảy sinh nghi ngờ về nguy cơ mất an toàn thực phẩm, cơ sở giáo dục phải lập tức tạm dừng việc tiếp nhận lô thực phẩm, suất ăn hoặc tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan để tiến hành kiểm tra, xác minh.