Thi vào lớp 10 tại TP.HCM: Học sinh đăng ký nguyện vọng từ 22-4 08/04/2026 12:27

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6. Học sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng trực tuyến từ 8 giờ ngày 22-4.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa ban hành hướng dẫn về mốc thời gian chi tiết của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Trãi trong một giờ học. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Dưới đây là các mốc thời gian quan trọng học sinh lớp 9 cần ghi nhớ:

Từ 16-4 đến 21-4: Trường THCS hướng dẫn cách thức đăng ký và tư vấn nguyện vọng cho phụ huynh, học sinh.

Từ 8 giờ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4: Học sinh đăng ký trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh. Thí sinh tự do từ các tỉnh khác muốn thi vào trường chuyên nộp hồ sơ tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Chậm nhất 9 giờ ngày 29-4: Sở GD&ĐT khóa cổng đăng ký lần 1. Thí sinh không thể thêm hoặc loại bỏ đăng ký dự thi.

Chậm nhất 16 giờ ngày 4-5: Sở GD&ĐT công bố số liệu tổng hợp về số lượng nguyện vọng 1 vào từng trường.

Dự kiến từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5: Phụ huynh và học sinh được điều chỉnh nguyện vọng. Hệ thống chỉ cho phép thay đổi nguyện vọng hoặc thứ tự, không cho phép thêm mới hoặc loại bỏ thí sinh.

Từ 26-5 đến 17 giờ ngày 28-5: Các trường phát phiếu báo danh cho thí sinh.

Chậm nhất 17 giờ ngày 27-5: Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện tuyển thẳng.

Ngày 1 và 2-6: Diễn ra kỳ thi vào lớp 10.

Từ 3-6 đến 9-6: Tổ chức chấm thi và đối sánh kết quả.

Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tăng hơn 27.000 em; Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 học sinh vào lớp 10 công lập, tỉ lệ đậu đạt 70%. Số còn lại có thể vào trường tư thục, trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.

Thí sinh dự thi ba môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên tương ứng. Riêng tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, các trường thực hiện xét tuyển bằng học bạ. Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.