Chi tiết quy trình 10 bước trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM 09/04/2026 17:59

(PLO)- Kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM diễn ra ngày 1 và 2-6. Mỗi học sinh chỉ trúng tuyển vào 1 trường duy nhất, 1 loại hình duy nhất.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố quy trình 10 bước của kỳ thi vào lớp 10.

Học sinh, phụ huynh cần nắm để thực hiện. Cụ thể:

Học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2025-2026. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Bước 1: Đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9

Ở bước này, các trường THCS sẽ đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9 lên hệ thống quản lý thi của thành phố. Theo đó, mỗi học sinh sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập. Tài khoản bao gồm mã định danh và mật khẩu (theo ngày tháng năm sinh).

Bước 2: Học sinh đăng ký dự thi trực tuyến

Học sinh sẽ đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Các em sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.

Bước 3: Hệ thống khóa dữ liệu, Sở GD&ĐT thống kê

Sau khi hết thời gian đăng ký nguyện vọng, hệ thống sẽ khóa dữ liệu tuyển sinh giai đoạn 1. Sở GD&ĐT sẽ thống kê số lượng học sinh đăng ký vào nguyện vọng 1 của các trường THPT.

Bước 4: Học sinh điều chỉnh nguyện vọng

Căn cứ vào dữ liệu thống kê ở bước 3, học sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Sở GD&ĐT lưu ý học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng, không được đăng ký mới hoặc hủy hồ sơ. Các em có thể thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đăng ký.

Bước 5: Hệ thống đóng và trường THCS niêm phong hồ sơ

Hệ thống đăng ký tuyển sinh đóng hoàn toàn. Trường THCS có trách nhiệm in danh sách nguyện vọng kiểm dò, tư vấn học sinh (trường hợp nguyện vọng quá xa nhà); in phiếu báo danh cho học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương niêm phong toàn bộ hồ sơ đăng ký.

Bước 6: Thi tuyển sinh theo lịch

Kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6.

Bước 7: Chấm thi và công bố kết quả

Bước 8: Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp

Bước 9: Học sinh xác nhận nhập học chuyên/tích hợp

Học sinh trúng tuyển lớp chuyên/tích hợp sẽ xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống và nộp hồ sơ nhập học theo quy định.

Sở GD&ĐT lưu ý sau thời gian nộp hồ sơ, hai trường hợp sau sẽ chuyển xuống xét tuyển 3 nguyện vọng thường: Thí sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp; thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng hạn.

Bước 10: Xét tuyển 3 nguyện vọng thường

Sở GD&ĐT xét tuyển và công bố kết quả 3 nguyện vọng thường (công bố cùng lúc 3 nguyện vọng).

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào bắt buộc học nguyện vọng đó.

Danh sách trúng tuyển sẽ được gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu của trường THPT.

Mỗi học sinh sẽ chỉ trúng tuyển một trường duy nhất, một loại hình duy nhất.

Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả.