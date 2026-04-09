Chi tiết quy trình 10 bước trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố quy trình 10 bước của kỳ thi vào lớp 10.
Học sinh, phụ huynh cần nắm để thực hiện. Cụ thể:
Bước 1: Đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9
Ở bước này, các trường THCS sẽ đồng bộ dữ liệu học sinh lớp 9 lên hệ thống quản lý thi của thành phố. Theo đó, mỗi học sinh sẽ được cấp một tài khoản để đăng nhập. Tài khoản bao gồm mã định danh và mật khẩu (theo ngày tháng năm sinh).
Bước 2: Học sinh đăng ký dự thi trực tuyến
Học sinh sẽ đăng ký dự thi trực tuyến tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn. Các em sẽ được đăng ký 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.
Bước 3: Hệ thống khóa dữ liệu, Sở GD&ĐT thống kê
Sau khi hết thời gian đăng ký nguyện vọng, hệ thống sẽ khóa dữ liệu tuyển sinh giai đoạn 1. Sở GD&ĐT sẽ thống kê số lượng học sinh đăng ký vào nguyện vọng 1 của các trường THPT.
Bước 4: Học sinh điều chỉnh nguyện vọng
Căn cứ vào dữ liệu thống kê ở bước 3, học sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký dự tuyển. Sở GD&ĐT lưu ý học sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng, không được đăng ký mới hoặc hủy hồ sơ. Các em có thể thêm nguyện vọng mới, xóa nguyện vọng cũ, thay đổi thứ tự ưu tiên nguyện vọng đã đăng ký.
Bước 5: Hệ thống đóng và trường THCS niêm phong hồ sơ
Hệ thống đăng ký tuyển sinh đóng hoàn toàn. Trường THCS có trách nhiệm in danh sách nguyện vọng kiểm dò, tư vấn học sinh (trường hợp nguyện vọng quá xa nhà); in phiếu báo danh cho học sinh; phối hợp với chính quyền địa phương niêm phong toàn bộ hồ sơ đăng ký.
Bước 6: Thi tuyển sinh theo lịch
Kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6.
Bước 7: Chấm thi và công bố kết quả
Bước 8: Công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tích hợp
Bước 9: Học sinh xác nhận nhập học chuyên/tích hợp
Học sinh trúng tuyển lớp chuyên/tích hợp sẽ xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống và nộp hồ sơ nhập học theo quy định.
Sở GD&ĐT lưu ý sau thời gian nộp hồ sơ, hai trường hợp sau sẽ chuyển xuống xét tuyển 3 nguyện vọng thường: Thí sinh không trúng tuyển lớp 10 chuyên, tích hợp; thí sinh trúng tuyển nhưng không xác nhận nhập học đúng hạn.
Bước 10: Xét tuyển 3 nguyện vọng thường
Sở GD&ĐT xét tuyển và công bố kết quả 3 nguyện vọng thường (công bố cùng lúc 3 nguyện vọng).
Học sinh trúng tuyển nguyện vọng nào bắt buộc học nguyện vọng đó.
Danh sách trúng tuyển sẽ được gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu của trường THPT.
Mỗi học sinh sẽ chỉ trúng tuyển một trường duy nhất, một loại hình duy nhất.
Học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả.
Năm nay, TP.HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng gần 43.000 so với năm ngoái. Trong đó, khu vực TP.HCM cũ tăng hơn 27.000 em; Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.
Sở GD&ĐT đặt mục tiêu tuyển gần 118.400 học sinh vào lớp 10 công lập, tỉ lệ đậu đạt 70%. Số còn lại có thể vào trường tư thục, trung cấp hoặc hệ giáo dục thường xuyên.
Thí sinh dự thi ba môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ. Nhóm có nguyện vọng vào trường chuyên sẽ làm thêm bài môn chuyên tương ứng. Riêng tại xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo, các trường thực hiện xét tuyển bằng học bạ. Học sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng, gồm 3 nguyện vọng thường, 2 nguyện vọng chuyên và 3 nguyện vọng tích hợp.