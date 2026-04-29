TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập, thêm hơn 3.000 chỗ học lớp 10 29/04/2026 17:30

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có thông báo bổ sung thêm 5 trường THPT công lập trên hệ thống tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027.

Dự án Trường THPT phường Đông Hưng Thuận (khu vực 1) đang gấp rút thi công để đưa vào sử dụng năm học 2026-2027. Ảnh: HOA ĐỖ

Danh sách 5 Trường THPT công lập được Sở GD&ĐT TP.HCM bổ sung.

Như vậy phụ huynh và học sinh có thể điều chỉnh, thay đổi nguyện vọng trong thời gian quy định.

-Cụ thể, thời gian bắt đầu 14 giờ ngày 4-5-2026.

-Thời gian kết thúc là 17 giờ ngày 8-5-2026.

Sở GD&ĐT TP.HCM lưu ý, các tên trường trong danh sách hiện là tạm thời, được sử dụng trên hệ thống tuyển sinh trong thời gian chờ UBND TP ban hành quyết định đặt tên chính thức. Ngay sau khi quyết định được ban hành, tên trường chính thức sẽ được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh.

Phụ huynh và học sinh có nguyện vọng đăng ký vào các trường nêu trên vui lòng truy cập hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ ts10.hcm.edu.vn, tra cứu theo tên trường, tạm thời tương ứng tại các phường theo danh sách đã công bố để thực hiện đăng ký nguyện vọng.

Trong 5 trường THPT công lập mới có 2 trường mới xây hoàn toàn và 3 trường được chuyển đổi mục đích sử dụng từ trụ sở cũ.

Cụ thể, Trường THPT phường Phú Mỹ tại khu vực 2 (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Đây là trường mới hoàn toàn, đã hoàn thành chờ bàn giao để đưa vào sử dụng.

Trường THPT phường Đông Hưng Thuận (khu vực 1) - dự án trường THPT mới hoàn toàn, đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành và Trường THPT phường Dĩ An tại khu vực 2 (Bình Dương cũ) - là dự án cải tạo sửa chữa từ Trường Trung cấp Nghề Dĩ An cũ.

Trường TH-THCS-THPT phường Thới An chuyển đổi từ trụ sở UBND quận 12 cũ, Trường THPT phường Tân Phú chuyển đổi từ trụ sở UBND quận Tân Phú cũ.

Theo Sở GD&ĐT, dự kiến sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027, mỗi trường mới sẽ tuyển sinh 15 lớp 10, mỗi lớp 45 học sinh. Như vậy, sẽ có hơn 3.000 chỗ học công lập cho học sinh. Đây là tín hiệu vui trong mùa tuyển sinh lớp 10 năm nay.

Sau khi sáp nhập, TP.HCM có số lượng học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS khá lớn, gần 170.000 em, tăng thêm hơn 42.700 em so với năm học trước.